L'Agenda d'Expertes de la Unió de Periodistes compleix 5 anys amb 576 inscrites i més de 10.000 consultes en 2021

Aquesta ferramenta compta amb la col·laboració de les universitats públiques valencianes i nombrosos col·lectius professionals i socials del territori per a tractar de millorar la representació de les dones en els mitjans de comunicació.

Aquest buscador web posa a l'abast dels i les professionals dels mitjans de comunicació el contacte d'expertes valencianes en un ampli ventall de disciplines acadèmiques i camps professionals, de manera que puguen incorporar el seu comentari expert en els diferents espais informatius, i així contribuir a reduir la bretxa de gènere en aquest àmbit. En l'actualitat, hi ha 576 inscrites en 109 categories professionals. L'any 2021 va registrar 10.126 consultes.

Treball de l'associada Lorena Escandell Carbonell, amb l'acompanyament de membres de la Unió de Periodistes Valencians, des de 2017, "s'ha consolidat com a ferramenta professional en aules i redaccions, no solament de la Comunitat Valenciana, també per a diferents entitats i comunitats professionals", destaca el col·lectiu professional en un comunicat.

TROBADES PROFESSIONALS

Així, el projecte ha participat en nombroses activitats amb alumnat i professorat de Periodisme i Comunicació Audiovisual, i en algunes trobades professionals, fins i tot internacionals.

Entre uns altres, ha acompanyat la presentació del Directori d'Expertes d'Extremadura, de l'Associació de la Premsa d'Extremadura, a Mèrida, en 2019, i el Fòrum European Network for Women Excellence (ENWE), a Milà, en 2021, a més del Festival de Cinema Ciutadà Compromès de València, i altres esdeveniments culturals, per exemple les programacions Dones i comunicació, d'Acció Cultural del País Valencià, i 'Mujeres avanzando hacia la igualdad', de Mujeres por Elche.

En aquest sentit, el projecte de la Unió de Periodistes Valencians representa, amb col·lectius professionals com Les Beatrius i altres iniciatives feministes, "un dels agents que ha afavorit l'augment de les expertes en les notícies".

Si les especialistes representaven el 9% de les veus expertes de la informació en 2017, hui són el 34%, segons el Projecte de Monitoratge Mundial de Mitjans, per la qual cosa, des de l'entitat, expressem la nostra absoluta satisfacció per l'acolliment i el resultat de la iniciativa, que continuarem reforçant per a fer-la més participativa, consolidar el compromís de les administracions públiques per a la seua sostenibilitat i incrementar el nombre d'inscrites i especialitats.

Inclosa en el Pacte Valencià contra la Violència de gènere i masclista, l'Agenda d'Expertes es va presentar al juliol de 2017 en la Biblioteca de la Dona de València, amb la participació de la directora general de l'Institut Valencià de les Dones, Maria Such, i les tècniques de les unitats d'igualtat de la Universitat Politècnica de València i de la Universitat de València, Maria Rosa Cerdá Hernández i Pau Serrano respectivament, a més d'un bon nombre de col·lectius i mitjans de comunicació.