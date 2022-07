Giorgia Meloni, la líder ultraderechista invitada a los mítines de Vox que podría sustituir a Draghi al frente de Italia

Los italianos tendrán que volver a las urnas el próximo 25 de septiembre. Lo harán para elegir a su decimonoveno gobierno en 34 años después de que la dimisión de Mario Draghi dejase al país de nuevo huérfano de primer ministro tras la enésima crisis en el Ejecutivo.

Esta vez, todas las encuestas apuntan a que la favorita para gobernar, con casi el 23% de los apoyos, es Giorgia Meloni, de 45 años, la líder del partido de ultraderecha Fratelli d'Italia (Hermanos de Italia) y para muchos la encarnación italiana de una falangista siglo XXI. Junto a ella, estarían en el poder la Lega de Matteo Salvini y Forza Italia de Silvio Berlusconi.

Precisamente en el último gobierno de Berlusconi (2008-2011) fue ministra de la juventud, justo antes de fundar Fratelli d'Italia. Meloni, originaria de Garbatella, un barrio obrero de Roma, lleva en política desde los 15 años y ha presidido el ala juvenil de Alianza Nacional, partido surgido del Movimiento Social Italiano (MSI), de ideología neofascista, fundado por los seguidores del mismísimo Benito Mussolini.

"¡No al lobby LGBT, sí a la universalidad de la cruz!"

De la mano de Santiago Abascal y de Macarena Olona, fue la estrella invitada en los mítines de Vox de cara a las elecciones andaluzas, donde dejó muy claros sus principios: familia, patria y religión, euroescepticismo, antiislamismo y críticas al colectivo LGTBi.

"Es el partido con el que más nos identificamos", aseguró la italiana, autora de una frase que se ha hecho viral en el país transalpino: "Soy Giorgia, mujer, madre, italiana y cristiana".

Sin embargo, en una entrevista reciente publicada en el diario La Stampa, Meloni opinó que el tono de su intervención no fue el adecuado: "Yo cambiaría el tono, no el contenido, porque son cosas que he dicho muchas veces. Pero cuando dices cosas con tanta determinación, hay que decirlas en otro tono".

En su discurso en Marbella en apoyo a la candidata de Vox a los comicios, Macarena Olona, hablando en español, la líder ultraderechista dijo: "¡No al lobby LGBT, no a la ideología del género, sí a la universalidad de la cruz".

"Cuando me volví a ver, no me gustaba. Cuando estoy muy cansada, sucede que soy incapaz de modular un tono apasionado que no sea agresivo", añadió.