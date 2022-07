Manu Tenorio se sincera en 'Déjate querer': "La popularidad de 'Operación Triunfo' me causó un 'shock' psicológico muy fuerte"

Uno de los invitados del programa Déjate querer de este domingo fue el cantante sevillano Manu Tenorio, uno de los componentes de la primera generación de Operación Triunfo, de la que salieron estrellas como David Bisbal, David Bustamante o Chenoa, entre otros.

El artista sevillano se abrió en canal en una entrevista con Toñi Moreno en la que no dudó a la hora de hablar del concurso que le dio la fama y que "cambió la vida de muchísimas gente", pero que tuvo una parte no tan positiva.

"Ese desbordamiento de popularidad a mí me causó un shock psicológico muy fuerte. Es algo de lo que me he dado cuenta con el tiempo, pero esa popularidad me dio mucho miedo, es que nos conocían hasta en México".

"Ahora, vivo de mi profesión muy holgadamente, pero he vivido en mi carrera situaciones inexplicables, de verme sin nada y solo. Pero yo soy un tío muy terco y cabezón. [...] Ahora tengo mi propia oficina y más de 30 conciertos este año. Pero con mucho esfuerzo, trabajo y constancia", detalló el artista. "Esta profesión es muy bonita cuando te van la cosas bien, pero te desgasta mucho emocionalmente", añadió.

Tenorio también habló de su familia, de cuando su padre los abandonó. "Cuando una persona aprende a perdonar es madurar como persona y crecer como ser humano. Le perdonaría, pero me costaría mucho trabajo. Esas cosas no han sido agradables, pero son necesarias para llegar hasta aquí", dijo. Y recordó cuando por fin pudo comprarle una casa a su madre.

Y, por supuesto, no faltaron palabras para sus excompañeros triunfitos. De hecho, confirmo su affaire con Nuria Fergó, aunque el que se llevó un recuerdo más bonito fue el fallecido Àlex Casademunt.

"Me pegó una sacudida enorme, como a todos los compañeros. Recuerdo que a las siete de la mañana tenía muchos mensajes en el teléfono, ya sabes que algo raro está pasando. Tenía mensajes de Alejandro Parreño, de David Bisbal...", relató.

Era un tío extraordinario, con una personalidad arrolladora, el más polifacético de todos

"Nos ha dejado a todos muy descolocados. Era un tío extraordinario, con una personalidad arrolladora, el más polifacético de todos, para mi gusto el más talentoso de nuestro grupo porque había hecho series televisión, presentaba programas, componía, tocaba la guitarra, el piano… Evidentemente, se ha ido antes de tiempo, tenía muchísimo que ofrecer", contó Manu Tenorio emocionado.