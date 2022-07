Metrovalencia modifica des d'aquest dilluns el servici de línies 1, 2 i 3 per renovació de via en diversos trams

Davant l'inici d'aquestes obres, FGV ha disposat un servici substitutori d'autobús en els trams afectats que enllaçarà amb les parades d'aquestes zones i amb les estacions obertes a la circulació ferroviària.

En Línia 1 (Castelló-Bétera) els treballs previstos afecten del 25 de juliol al 31 d'agost el tram Alginet-Castelló i del 8 d'agost al 31 d'agost a la connexió entre Empalme i Bétera, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Les obres en Línia 2 (Llíria-Torrent Avinguda) començaran també el 25 de juliol fins al 3 d'agost, en el tram L'Eliana-Llíria, i del 4 d'agost al 21 d'agost, entre Les Carolines i Font del Gerro. Finalment, en Línia 3 (Rafelbunyol-Aeroport) els talls del servici comencen el 25 de juliol i es perllongaran fins al 31 d'agost entre les estacions de Rafelbunyol i Alboraia Peris Aragó.

En cada estació de metro FGV ha previst, a la disposició dels usuaris, informadors per a facilitar l'accés a les parades d'autobús i realitzar transbord, atés que algunes d'aquestes parades, per impossibilitat física d'accés dels vehicles, no es troben en la pròpia estació del tren.

A més, des de FGV han recomanat als usuaris que s'informen del pas dels trens, de la ubicació de les parades dels autobusos i de les freqüències dels mateixos en la pàgina web i en el telèfon gratuït d'informació i Atenció al Client, així com en les xarxes socials o l'aplicació oficial de Metrovalencia.

ACTUACIONS

Per a executar aquestes actuacions la Generalitat ha pressupostat més de 32 milions d'euros, IVA inclòs, amb l'objectiu de renovar diferents trams d'aquestes línies i aconseguir una millora substancial del servici ferroviari en matèria de seguretat, comoditat i puntualitat.

Amb aquesta intervenció, la primera fase de la qual es va realitzar a l'abril d'enguany, s'actua sobre aparells de via i passos a nivell, amb trànsit de vehicles, encara que també per als vianants i entre andanes.

Aquestes actuacions s'han previst amb la finalitat de fer front al deteriorament que pateixen aquests elements, provocat pel pas del temps i les condicions climatològiques. Tant els aparells de via com els passos a nivell són els punts de la xarxa que majors problemes generen al servici de manteniment, per la qual cosa requereixen ser reemplaçats a curt o mitjà termini.