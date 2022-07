Aquest dilluns serà el dia més càlid de juliol, amb màximes entre 42º i 44º a l'interior sud d'Alacant i València

Tant aquest diumenge com el dilluns seran dies més càlids, especialment a la meitat sud de la Comunitat Valenciana, on se superaran els 40º a les zones de l'interior, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Així, aquest diumenge roman activa l'alerta taronja per calor en tot l'interior i el litoral sud de València, i groga al litoral nord de València i tota la província d'Alacant.

El dilluns es mantindran els avisos taronges a l'interior de la província de València i se sumaran el litoral sud i tot l'interior d'Alacant. L'alerta groga estarà activa al litoral nord de València i Alacant i al litoral sud de València.

Aquest estiu s'està caracteritzant per una calor persistent i grans anomalies de temperatura però, probablement aquest diumenge i demà dilluns seran els dies més càlids del que portem d'estiu.

El dimarts s'espera que descendisquen les temperatures màximes de manera generalitzada, encara que a l'estiu aquests descensos se solen notar menys en la franja litoral, on el mar actua com a termoregulador.

Les mínimes dels darrers dies han sigut molt altes, sobretot en el litoral de València i el litoral sud de Castelló, on s'han situat prop dels 24º. Els pròxims dies està previst que no baixen dels 25º, i fins i tot algun dia dels 26º.

Encara que no bufa vent de ponent, les brises cada vegada són més febles, de manera que no arriben a l'interior i, per aquest motiu, les temperatures són tan altes en zones d'interior.