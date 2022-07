Días de fuego y días de autopromoción. Mientras con un ojo miro la pantalla del teléfono para ver cómo se quema Zamora —primero la despoblaron, ahora la desforestan-, trato de sobreponerme a la congoja y a la indignación y mantener el pulso promocional de mi novela Pensilvania. Entonces, me encuentro con un buen amigo de la infancia en el fuego de la calle y nos refugiamos en un bar para hablar de lo divino y de lo humoso.

Me cuenta que se salió de monje budista, que ya no cree en el Dalai Lama y que algún día viajará a El Congo, cuyas divinidades despiertan de pronto su curiosidad y su admiración. Le cuento que en Zamora faltan bomberos para apagar tantos incendios, que es un escándalo la dejación de funciones de la administración autonómica y de la central, y que la devastación zamorana es también un problema de poder político (de su carencia). Él bosteza. Está más preocupado por El Congo y sus dioses.

Quizá para congraciarse conmigo, me pregunta dónde se puede comprar mi libro. "En una panadería", le digo. Me mira como si estuviera burlándome de él, pero solo trato de situar la respuesta en el terreno de juego que traza su pregunta. Salimos del bar, entramos en la primera panadería y la tendera, que bien podría ser congoleña, nos dice en un aceptable español que no tiene novelas ni bollos ni pasteles de nombre Pensilvania. "Probemos en la pescadería", le sugiero a mi amigo mientras él se compra una palmera.

El sol derrite el chocolate y, poco a poco, en torno a los labios de mi amigo va dibujándose un paisaje tan oscuro como el de la Sierra de la Culebra.

En la pescadería tampoco tienen la novela, pero sí una merluza fresca bastante apetecible. Cuando llegamos a mi casa, ya está ahumada. Nos la comemos con buen vino blanco. Celebramos viejos recuerdos, incluso nos reímos. Volvemos a tener cosas en común, como cuando estudiábamos EGB y el noroeste español —León, Zamora…— tenía nombre y sitio en el mapa nacional: región leonesa (hoy, anatema).

Cuando se despide, mi buen amigo vuelve a preguntarme por la novela y también me pregunta por Zamora. "Prueba en las librerías", le digo sin mucha convicción, como si todo ardiera, también mi memoria, mi identidad, mi mundo.