Miki Nadal pide matrimonio a su novia, Helena Aldea, con romanticismo, humor y rodeado de amigos

Solo unos meses después de anunciar que volverá a ser padre, el cómico Miki Nadal le ha pedido matrimonio a su actual pareja, Helena Aldea.

Nadal ha #compartido el momento en Instagram con una fotografía del feliz momento de la petición y un mensaje en el que, aparte de mucho amor, hay buenas dosis de su característico humor.

"Hoy hace exactamente 2 años y un mes que nos conocimos Helena y yo en StreetXO. Hoy cierra para irse a una nueva ubicación y no podía existir otro sitio mejor y delante de todos nuestros amigos que estuvieron ese día y vuelven a estar hoy con nosotros donde le pida matrimonio para sellar nuestro amor con un anillo y dos croquetas de la Pedroche, el mismo nombre con el que nos referimos a la pequeña que está de camino…nuestra croqueta", ha escrito el humorista.

"Somos muy felices y creo que se percibe claramente en nuestras caras. Gracias a todos los que os alegráis por nosotros. Os queremos!!!", concluye, un agradecimiento que casi parece un llamamiento, ya que muchos amigos no han dudado en responder, entre ellos muchos compañeros y excompañeros de Zapeando y de Sé lo que hicisteis.

De este modo, han escrito Ángel Martín, Anna Simón, Lorena Castell, Maya Pixelskaya, Boticaria García, Chenoa, Valeria Ros, Roberto Leal, Arturo González Campos...

Y no podía faltar, claro, la propia Cristina Pedroche, a la que Miki cita en su texto y que además fue la que ejerció de celestina de la pareja. "Me muero de amor", ha escrito la presentadora junto a un buen número de corazones.

Otro que no ha dejado pasar la oportunidad para felicitar a la pareja ha sido Juanma Castaño, inseparable amigo de Miki desde que coincidieron y ganaron juntos MasterChef Celebrity. "Vamossssssss!!!! Joder he tenido delante la noticia y no me di ni cuenta!!!!! Viva el amor!!!!", ha puesto Castaño junto a un montón de emojis de felicidad.