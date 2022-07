Tu horóscopo diario: lunes 25 de julio de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 25 de julio de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Una posición disonante de Venus te advierte del riesgo de tensiones, discusiones o peleas en el ámbito familiar y vida íntima, con la pareja, los padres o los hijos. Debes procurar evitarlas porque de una pequeña tontería podrías hacer un mundo, estás muy colérico y no soportas que te contesten o te contradigan.

Tauro

Te espera un día feliz o, cuando menos, bastante agradable, propicio para las alegrías y los placeres. Pero también será un día de actividad, bueno para tomar iniciativas, aunque estas estén orientadas al ocio. Bien dispuesto para viajar o para salir de tu entorno habitual. Estarás contento y con ganas de hacer cosas.

Géminis

Te espera un día lleno de actividad e inquietudes, ideal para viajar o salir de tu entorno habitual, también para relacionarte y realizar actividades de grupo. Sin embargo, aunque nada malo suceda o esperes, te sentirás un poco inquieto y desasosegado, sobre todo por la tarde, también con posibles tensiones familiares.

Cáncer

Hoy dejarás a tu imaginación cabalgar triunfante en medio de tu entorno íntimo o familiar, y debido a ello es probable que te muestres más introvertido de lo habitual, o incluso que necesites estar solo. Pero si te dedicas a algún trabajo artístico o que requiera inspiración y creatividad este puede ser un día ideal para ti.

Leo

Te espera un día estupendo, sobre todo en su primera mitad, aunque más tarde podrías tener algunas turbulencias en tu vida sentimental, familiar o tus relaciones más íntimas. Vas a ser a estrella el centro de atención entre todos los que te rodean; sin embargo, debes tener en cuenta que nunca puede salir todo perfecto.

Virgo

En muchas ocasiones te sientes muy desgraciado porque te ahogas en medio de tus problemas cotidianos y te es imposible ver el lado más bonito de la vida, o simplemente relajarte. Sin embargo, hoy también podrás ver que el destino se preocupa por ti y te ayuda cuando menos te lo esperas, y terminarás el día muy feliz.

Libra

Venus, tu planeta regente y también el planeta del amor, no se hallará bien dispuesto en el día de hoy y como consecuencia la vida sentimental te dará algún disgusto o simplemente las cosas no discurrirán del modo que a ti te gustaría. Hay algo que te hacía bastante ilusión, pero es probable que no salga, al menos hoy.

Escorpio

Hoy tienes tendencia a ir a lo tuyo, a seguir tu propio camino, y al que no le guste que se aguante. Sin duda será un buen día para ti y harás todo aquello que te aparece, pero es posible que quienes te rodean no se sientan tan a gusto. En cualquier caso estás convencido de que en este momento tienes que pensar en ti.

Sagitario

Los planetas no se hallan en armonía y eso puede llevarte a sacar tu lado más colérico o más exigente. Llevas mucho tiempo aguantando cosas que te hieren o te incomodan en el ámbito familiar y la vida íntima, pero hoy podrías explotar de repente y decir todo aquello que te has estado callando desde hace semanas.

Capricornio

Riesgo de penas y adversidades en el amor, las ilusiones podrían chocar dolorosamente con la realidad. El destino siempre pone en tu camino lo que más te conviene, pero raras veces lo que tú más quieres. Alguna relación que parecía maravillosa podría quedarse solo en algo pasajero y toca volver a tu senda habitual.

Acuario

Vas a vivir un buen momento, porque lo que ilusiona a la gran mayoría de las personas no es lo que te ilusiona a ti. Si este es un día algo difícil para la mayoría, sin embargo, a ti si te puede favorecer. No importa si las cosas van bien o no, tus sueños e ilusiones son lo más importante para ti y nunca renunciarás a ellos.

Piscis

Vas a recibir una sorpresa muy agradable o tendrás un encuentro altamente positivo y feliz en tu vida íntima. A pesar de que tu vida está llena de sacrificio y servicio a tus semejantes, sin embargo, la suerte nunca te abandona y a veces se presenta de repente, como en este caso, para cambiar todo lo negativo en positivo.