La Aemet actualiza cómo va a terminar el mes de julio: ¿seguirá la ola de calor? ¿Lloverá?

La segunda ola de calor que asola España este verano parece no tener fin. Desde el pasado 9 de julio, las temperaturas no han dado apenas tregua en toda la Península, Baleares y Canarias, con máximas superiores a los 40 ºC en algunos puntos. Que haga calor no es extraño en estos meses, pero los expertos señalan que lo que está ocurriendo es que hay más calor del normal para la época.

¿Cuándo bajarán por fin los termómetros y se mantendrá el alivio térmico? La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado sus previsiones hasta finales de julio en una nueva entrada publicada en su blog.

Para la semana del 25 al 31 de julio, la Aemet prevé un predominio del tiempo seco y soleado en la mayor parte de la Península y Baleares. La excepción estará en Galicia y el litoral Cantábrico, ya que el cielo estará nuboso o muy nuboso e incluso podría llover de manera débil.

#AEMETBlog

Este fin de semana, predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la Península y Baleares.En Canarias continuará el tiempo estable, con vientos alisios, en general moderados https://t.co/QpCLZA4aJR — AEMET (@AEMET_Esp) July 22, 2022

En cuanto a las temperaturas, este lunes ya empezarían a bajar en el noroeste peninsular, pero no así en el sur y sureste, donde seguirán siendo muy altas. De hecho, Sevilla podría alcanzar los 44ºC y Murcia, los 45ºC, según eltiempo.es. Esta situación se mantendrá también el martes, con temperaturas superando los 40ºC en el valle del Guadalquivir, o más de 35ºC en el valle del Ebro.

No obstante, la Aemet señala que las temperaturas tenderán en general a bajar, sobre todo durante la primera mitad de la semana, hasta llegar a valores "propios de la época del año", explican. En concreto, señalan que ese descenso se notará "a partir del miércoles 27, quedando ya con valores más suaves", agrega la Aemet.