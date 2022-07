Jennifer Lara se defiende de las críticas por haber grabado la entrega de su hija a su expareja

Hace varios días que Jennifer Lara tuvo que entregar a su hija Ángel a su padre tras incumplir el convenio regulador que fijaba el lugar de residencia en Valladolid, y que establecía que si uno de los dos progenitores abandonaba la provincia otorgaría la custodia de la menor al otro padre. La extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa quiso hacer público el sufrimiento de su hija ante este duro proceso a través de un directo en su Instagram, lo que ha hecho que le lleguen multitud de comentarios de apoyo y también críticas a las que ha querido responder este sábado en Viva la vida.

Algunos de los reproches a los que Lara ha tenido que hacer frente por esta decisión consideran que su intención ha sido siempre alejar a su expareja de su hija, algo que la influencer ha negado enérgicamente en el programa.

"Quiero dejar algo muy claro", ha comenzado diciendo, "si yo hubiera querido separar a mi hija de su padre (...), si hubiera querido fastidiarle o separarles, como algunos están diciendo", lo habría hecho en el momento de la ruptura, cuando "me dejó en la calle con una niña de tres meses", en lugar de haber vuelto a convivir con sus padres, en primer lugar, y alquilar una vivienda a "cinco minutos andando" de la casa del padre, posteriormente, y tampoco habría intentado llegar a ningún acuerdo ni habría firmado el convenio.

En este sentido, ha apuntado que "yo me separo estando enamorada, sin entender nada, después de un confinamiento que pasé sola", en el que convivía con su expareja pero "es todavía más duro si esa persona que tienes al lado hace como que no estás, ni yo ni la niña", ha señalado antes de revelar que él comenzó a dormir en otro dormitorio "porque la niña le molestaba" un mes después de empezar a trabajar.

"En ningún momento he tenido ninguna intención de nada porque perfectamente podría haberme ido antes", ha recalcado, al mismo tiempo que enumeraba los motivos que le llevaron a abandonar la provincia rumbo a Alicante, donde actualmente residía con su hija: "Pasa un año y sigo sin trabajar, la situación con él empeora bastante, por su parte, no por la mía".

Además, "la vida en su pueblo [el del padre] estaba empezando a ser muy difícil, a mí me insultaban por la calle", ha contado, exponiendo que "vivía una situación en la que tú no consigues darte cuenta de ciertas cosas hasta que no tomas distancia y pasa cierto tiempo".

Lara ha recalcado que no sabía exactamente lo que significaba dicha cláusula de traslado y que firmó el documento sin el asesoramiento de un abogado, aunque ha admitido que modificó otros apartados del convenio que sí entendía, como la publicación de imágenes de su hija en las redes sociales.

En ella, pone que "la custodia pasa a la persona que se queda en esa ciudad si se impide la guardia y custodia", que le pertenecía a ella hasta que la niña cumpliese los tres años, por lo que "entiendo que una madre que va a trabajar puede atender a su hijo perfectamente". "Eso entiendo yo, porque firmo sin abogado, bajo una presión", ha asegurado.

La influencer también ha narrado que le notificó que había recibido una oferta de trabajo en Alicante y le pidió que llegaran a un acuerdo sobre la custodia y las visitas de la niña, y que la respuesta del padre fue denunciarla "por secuestro, estando viviendo en la ciudad de Valladolid, antes de irme, y se desestima por lo civil".

"Su abogado se pone en contacto con mi abogado pidiendo ir a mi casa a despedirse de la niña, yo le digo que por supuesto, que puede ir a despedirse de su hija. No aparece. Y a raíz de ahí, nunca mas se supo, en un año y medio. Nunca jamás le he negado, ni a él ni a su familia ver a su hija", ha vuelto a subrayar.

Lara también ha señalado que cuenta con el testimonio de dos policías que desmienten la versión del padre en la que afirma que estuvo en Alicante y ella no le permitió ver a su hija. "La sentencia que hay [que da la razón al progenitor] se está basando en la denuncia por lo penal, en la denuncia por lo civil estoy esperando a que resuelva la Audiencia Provincial", en la que ella ha solicitado la declaración de los agentes, que presenciaron el momento en el que ella le ofreció pagar la mitad de los gastos de alojamiento del padre en la ciudad y le pidió que la llevase a dormir a su casa porque continuaba con la lactancia.