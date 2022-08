A qué razas de perro nunca se les debe cortar el pelo: la importancia de la doble capa

Es muy común que, con la llegada del verano y del calor, los dueños de perros decidan que sus pequeños pasen por una sesión de peluquería canina para quedarse "fresquitos", pero la realidad es que no es recomendable hacerlo con todas las razas. ¿Sabes a cuáles no se les debe cortar nunca el pelo?

Raquel Lanuza, peluquera canina y dueña de la peluquería canina Deja huella en Soto del Real, explica que depende de si los canes tienen pelo de doble capa o no. "Los perros de doble capa poseen un pelo primario y otro secundario y, normalmente, crece y muda de forma natural, no necesita del ser humano para renovarse", cuenta.

"Hoy en día, como interferimos en sus ciclos naturales con los aires acondicionados y las luces encendidas hasta tarde, etc., a veces nuestros perros no son capaces de mudar ese manto natural por sí solos y es cuando tenemos que acudir a un profesional para que lo retire de forma adecuada", añade.

Para entenderlo, Lanuza explica en profundiza cómo es el manto natural: "El pelo primario es el que está siempre por encima de la muda, un pelo más duro y brillante, es como un chubasquero que te protege de la lluvia y los rayos del sol pero no del frío; y por otro lado, el secundario, que es el que mudan en verano, como un jersey, ya que es más lanoso, opaco y suave, que les protege mucho del frío pero no de la lluvia".

"Razas como el Pastor alemán, los Golden, el Pomeranian, o el Mastín, entre muchos otros, no deben ir a la peluquería a cortarse el pelo, porque igualaríamos el pelo secundario y el primario al mismo nivel y, como crece más rápido el secundario, si rasuramos, tendríamos un perro que no estaría protegido frente a los agentes externos", detalla.

Por eso, Lanuza insiste en que si el perro no muda de forma natural, habrá que llevarlo a deslanar con buenos cepillados y con la herramienta adecuada, pero jamás cortando.

Consecuencias de cortar el pelo a perros de doble capa

Las consecuencias del rasurado en razas cuyo pelo no deben ser cortado son, primero "estéticamente será un perro más feo, porque su pelo no brillará", y segundo, "el animal no estará protegido frente a las agresiones externas", explica Lanuza.

"Muchos de mis clientes no lo entienden y me insisten en cortarle el pelo con tijeras, lo que sigue provocando que los perros estén desprotegidos del sol"

"Además, aunque le puede pasar a cualquier perro de raza con doble capa, en concreto a los Pomeranian, el rasurado o corte les puede producir una alopecia post clipping, es decir, que les atrofiemos el folículo y el pelo deje de crecer, apareciendo calvas de las cuales a veces se recuperan y otras no", advierte la experta en peluquería canina.

La peluquera lamenta que muchos de sus clientes no entienden esto y siguen queriendo cortarle el pelo a sus perros, pero en vez de un rasurado, con las tijeras. "Haciendo esto estamos provocando la misma situación, porque igualamos el pelo secundario con el primario y se produce el mismo efecto", insiste la experta. "Siguen estando desprotegidos".

"El pelo, siempre que esté cuidado, es decir, sin nudos y apelmazamientos, protege y dejará que la piel transpire y cumpla su función. Por eso, lo único que podemos hacer para ayudarles a combatir el calor es tratar los excesos de manto cuando no son capaces de mudar por ellos mismos", concluye Lanuzo.