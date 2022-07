Barcelona da 15 días a Airbnb para retirar 4.100 anuncios de habitaciones turísticas sin licencia

El Ayuntamiento de Barcelona ha enviado este viernes un requerimiento a la plataforma Airbnb para que desactive 4.102 anuncios de habitaciones turísticas en el plazo de 15 días porque "no tienen ningún tipo de licencia y, por tanto, se trata de actividad turística ilegal".

En un comunicado, el consistorio ha recordado que la aprobación definitiva del nuevo Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat) regula las habitaciones turísticas y ha pedido a Airbnb que "los desactive todos", y plantea una sanción para la plataforma de 60.000 euros si no lo hace.

La teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, Janet Sanz, ha dicho que esta actividad "se tiene que terminar de forma definitiva", y ha sostenido que no se desarrollaría si plataformas como esta no las promocionaran y no las publicaran en su web, en sus palabras.

Sanz ha matizado que "nunca" han interpretado a Airbnb como un prestador de servicio de agencia de alojamiento, sino que lo hacen desde la perspectiva de que es una plataforma digital que debe cumplir con la legalidad.

En un contexto de "masificación turística y de mucha presión" en los barrios, ha abogado por garantizar tanto que los alojamientos de los turistas sean legales, también para su seguridad, como la convivencia y el descanso de los vecinos.

"Queremos viviendas para la gente que vive en Barcelona y esta es la prioridad", ha afirmado la titular de Urbanismo, que ha insistido en que el resto de actividades se tienen que regular por la vía de la licencia, y que si no la tienen, son actividades ilegales.

El nuevo Peuat

El Ayuntamiento recuerda que el nuevo Peuat restringe el alquiler de habitaciones turísticas, y las reserva a las que se abran en viviendas de uso turístico que se reconviertan en residencia habitual, una situación que asegura que a día de hoy no se ha producido, por lo que no se ha concedido ningún permiso y cualquier anuncio es ilegal.

Asimismo, ha iniciado un proceso para informar a todos los titulares de los anuncios detectados del contexto legal actual: les mandará una advertencia de cese de la actividad sin sanción para avisarles de que incumplen la normativa, y en unas semanas, "si se comprueba que los anuncios siguen activos", empezará a sancionar.