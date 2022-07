Muñoz pide "autocrítica y humildad" en la refundación de Cs: "Todo está en cuestión menos el ADN liberal"

20M EP

La diputada de Cs en el Congreso María Muñoz, que está entre los cargos que capitanean la refundación del partido, afirma que en este proceso "todo está en cuestión menos el ADN liberal", que no hay ningún liderazgo a salvo y que hace falta "autocrítica y humildad" para convencer a los votantes de que su proyecto es útil. Además, asegura que no contemplan la opción de concurrir junto al PP y que no está pensando en si podría ser candidata autonómica.