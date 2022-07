Enrique Santiago, tras su cese como secretario de Estado de Agenda 2030: "No lo esperaba"

El actual líder del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, cesado este viernes como secretario de Estado de Agenda 2030, reconoce que "ha habido momentos más o menos complejos en las relaciones políticas" pero que su cese "no lo esperaba".

En una entrevista con El País realizada en su mayor parte el martes pasado, Santiago explica que el motivo que le han trasladado para su cese es la "reestructuración" del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por Ione Belarra, y que "para lo que queda de legislatura pensaban que era mejor que pudiera dedicarme al trabajo en el grupo parlamentario, para sacar adelante el programa de Gobierno".

Santiago fue cesado este viernes como secretario de Estado de Agenda 2030, puesto que ocupará Lilith Verstrynge.

En la entrevista muestra su agradecimiento por haber sido elegido como secretario de Estado siendo "de otro partido" y por poder seguir trabajando "en lo que viene por delante".

Explica que la relación personal con Belarra es "buena" y la relación política "es conocido por todo el mundo cómo está".

Al ser preguntado sobre si cree que en el cese tiene que ver su apoyo al nuevo proyecto político de la vicepresidenta Yolanda Díaz, Santiago no quiere pronunciarse y señala que lo que se le ha trasladado como justificación de la decisión es la "reestructuración interna y no tengo por qué no creerlo".

Respecto a si le preocupa la pérdida de posicionamiento de influencia del PCE dentro del Gobierno, dado que también se cesó del gabinete del Ministerio de Igualdad a Amanda Meyer, perteneciente al PCE, asevera que con Díaz, que es militante, "ese factor no me preocupa mucho".

Enrique Santiago defiende que Díaz sea candidata a la presidencia del Gobierno por el ámbito de la izquierda de Unidas Podemos. "Es el momento político y el ciclo político de Yolanda Díaz", asevera.