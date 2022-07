Desi Rodríguez anuncia que viajará a Tailandia a operarse con el dinero de 'Supervivientes 2022'

Telecinco emitió la clausura de La Palapa este viernes 22 de julio, siguiendo la mecánica de las últimas semanas de dividir la galas en dos programas, con las últimas nominaciones del reality, que terminaron con Nacho Palau e Ignacio de Borbón nominados, además, después de tener un fuerte enfrentamiento entre ellos a causa del reparto de la comida.

Desi Rodríguez, al despedir la gala, aprovechó para dejar claro que quería que el expulsado fuese Ignacio de Borbón, pues Nacho Palau había sido uno de sus grandes apoyos en el concurso. Pero no solo eso.

Jorge Javier Vázquez quiso saber qué iba a hacer la actriz este verano, y contó que tenía en mente un viaje muy especial, aunque aún no lo haya atado todo ni planeado completamente.

Según desveló, además de quedarse en Málaga, tiene pensado ir a Tailandia a operarse con el fin de completar su transición, pues había comentado en varias ocasiones que para ella era importante cambiar los genitales con los que nació y realizarse una vaginoplastia. De hecho, en una entrevista en el Deluxe explicó que, hasta la fecha, no estaba contenta con su vida sexual, pues se sentía muy limitada por su pene.

Desy ha manifestado en numerosas ocasiones durante su estancia en "Nosotros no tenemos relaciones completas. A mí me entra en la cabeza una relación normal como la puedes tener tú. Pero por desgracia yo no las puedo tener porque he nacido de una manera. El momento en el que yo me ponga mi c***, imagínate las que yo puedo liar", explicó también en Honduras, durante una conversación con Marta Peñate.

"He cumplido parte de mis metas, porque todavía me queda la más gorda. Sé que el día de mañana, cuando yo me opere, voy a estar mucho más segura de mí misma", añadió sobre un objetivo que parece muy cerca para la andaluza. Además, apuntó que se iría a Tailandia porque, en España, llevaba 10 años y ni siquiera había conseguido entrar en la lista de espera, pese a que es una intervención cubiera por la Seguridad Social.