Federació Sindical del Taxi de València exigeix una actualització real de tarifes en 2023 i no una "pujada selectiva"

Així ho trasllada en un comunicat després de tindre coneixement de l'aprovació de l'orde de tarifes de l'àrea de prestació conjunta (APC) de València, que es publicarà en l'última setmana de juliol, més d'un any després des que realitzara la seua proposta de tarifes i més de set mesos des de la data en què haurien d'aprovar-se les de 2022.

Segons aquesta federació, encara que la Generalitat parla d'una pujada del 2,69%, el principal element tarifari (preu ?/km) puja menys de el 1% (un cèntim) passant d'1,09 a 1,10 euros en Tarifa 1 i d'1,19 a 1,20 euros en Tarifa 2.

A més, la baixada de bandera puja 15 cèntims en Tarifa 1 i deu cèntims en Tarifa 2, però adverteix que el problema és que aquestes pujades solament afecten als servicis mitjans i llargs, ja que "elscurts els absorbeix el mínim de percepció, que segueix congelatdes de 2012 (quatre euros en horari diürn i sis en horari nocturn)".

En les seues al·legacions, aquesta organització de taxistes va plantejar pujar el mínim de percepció a 4,25 euros en horari diürn, o com a mínim el mateix que pujara la baixada de bandera per a no perdre gran part de l'increment acordat.

SUPLEMENT DE TRES EUROS EN FALLES I NADAL

Com a punt positiu, reconeix que "després d'anys de queixes per fi s'ha aprovat un suplement de tres euros (s'aplica en tota Espanya des de fa anys) en les nits de Falles, Nit de Nadal i Nit de cap d'any".

Però en general denuncia que "mentre el sector del taxi es recupera de la pitjor crisi econòmica i social de la història recent, la política de la Conselleria de Transports segueix dirigint a poc a poc les famílies que viuen del taxi a València a la precarietat".

Aquesta federació rebutja que el departament que dirigeix Rebeca Torró "tot ho justifica amb una llei de desindexació que només s'aplica amb aquest rigor a la Comunitat Valenciana". "La realitat per a un taxista és que aquesta política ens fa cada any més pobres; i això no és una opinió, és una realitat, no hi ha més que veure les dades i comparar-nos amb la resta de ciutats importants d'Espanya", adverteix.

Al seu juí, si les tarifes de taxi s'hagueren actualitzat paral·lelament a la resta de ciutats en els últims huit anys "no existiria aquest desequilibri tan evident", encara que remarca el compromís de Conselleria d'actualitzar les tarifes de forma més àgil mitjançant una proposta de modificació de llei que "permetràfer-ho més ràpidament a partir del pròxim any".