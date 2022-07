L'Ajuntament de Castelló lamenta els acomiadaments d'empleats del servici de teleassistència

L'Ajuntament de Castelló ha lamentat l'acomiadament de quatre empleats del servici de teleassistència després que el consistori incloguera la subrogació dels treballadors en el plec de condicions del contracte i l'empresa subrogara per a, posteriorment, procedir als acomiadaments.

CCOO ha denunciat que s'havia despedit a tot el personal del servici de teleassistència de l'Ajuntament de Castelló i que no s'havia complit amb la subrogació dels treballadors en canviar l'empresa adjudicatària.

Segons el sindicat, la plantilla pertanyia a l'empresa Tunstall-Televida, que ha prestat el servici municipal de teleasistencia de l'Ajuntament de Castelló fins al 18 de juliol de 2022. El personal ha de ser subrogat segons plec de condicions i conveni col·lectiu d'aplicació, passant a pertànyer a l'empresa adjudicatària Atenzia des del 19 de juliol de 2022, però en el mateix moment de subrogació van ser presentats els acomiadaments de la totalitat de la plantilla, argumentant motius econòmics.

L'Ajuntament ha lamentat "que es duguen a terme aquestes pràctiques que, encara que puguen estar dins de la llei, no són ètiques i causen un evident perjuí als treballadors", i ha explicat que hui mateix la regidora de Benestar Social, Patricia Puerta, s'ha reunit amb tres dels empleats i una representant sindical, els ha brindat el seu suport i ha reconegut "la professionalitat i el bon treball" realitzat en aquest servici.

La regidora mantindrà pròximament una reunió amb l'empresa per a abordar aquest assumpte. L'Ajuntament ha advertit que estarà "vigilant" per a garantir en tot moment el compliment del contracte, i ha destacat que el servici de teleassistència està garantit per a tots els usuaris i no ha patit cap afecció.