El Palau celebra el 80 aniversari de l'OV en una temporada amb Pires, Mutter, Sokolov, Zukerman i Buchbinder

Així s'ha destacat en la roda de premsa de presentació de la programació, en la qual han participat la presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, el director de l'auditori, Vicent Ros, el director titular i artístic de l'Orquestra de València, Alexander Liebreich, i el dibuixant Paco Roca, que ha il·lustrat el disseny de la campanya.

La temporada -que porta el lema de 'Hi havia una vegada una orquestra' i compta amb un pressupost de 849.130 euros- arrancarà el pròxim 19 d'octubre i conclourà el 15 de juny de 2023, i consta de 30 concerts que donaran començament tots a les 19.30 hores, 16 d'ells a la sala Auditori de les Arts i 14 al Teatre Principal de València.

Davant les huit dècades de trajectòria de l'Orquestra de València, Liebreich ha destacat que la formació simfònica valenciana "és una s'ha planificat "amb la màxima cura, presentant als millors solistes del món en programes especialment dissenyats", ha recalcat Liebreich.

Així mateix, el mestre ha aprofitat l'ocasió per a anunciar que el Palau de la Música de València serà el lloc triat per a la celebració dels premis International Classical Music Awards (ICAM) en 2024.

Per la seua banda, Tello ha manifestat que "poques orquestres d'Espanya poden presumir de tindre el nombre de músics que té la nostra, ja que portem anys apostant per ella i després de les recents incorporacions que hem fet, ja són 87 els integrants".

"I menys orquestres encara -ha afegit la regidora- poden presumir de tindre tant professorat autòcton de la província on resideix l'orquestra, nosaltres sí que podem fer-ho, doncs 64 membres el són, i açò és un motiu d'orgull, pel qual volem fer a la nostra orquestra, protagonista d'aquesta temporada".

En aquesta nova temporada continuaran les figures de l'artista i compositor en residència, que aquesta temporada recauran en el violinista Sergey Khachatryan, i en un dels millors compositors internacionals de l'actualitat com és el francés Pascal Dusapin.

Quant a l'abonament, el mestre Alexander Liebreich dirigirà 10 concerts i 3 extraordinaris, on figuren obres del gran repertori. El director ha comentat que es presenta la sèrie 'Playing Mozart' de concerts per a piano de Mozart amb destacats solistes com Pires, Vogt i Olafsson, com també 'La emancipación de Sheherazade'; amb tres obres mestres Sheherazade de Rimsky-Korsakov, Ravel i John Adams.

ESTRENES A ESPANYA

Liebreich també ha destacat que s'han programat dos estrenes a Espanya, una conferència, classes magistrals i el projecte educatiu 'Momo', de Dusapin, qui acaba d'estrenar la seua última òpera amb gran èxit al Festival d'Aix en Provence. També s'han incliodo obres mestres de Bruckner, Strauss o Brahms, però també del període modern clàssic com l'Harmonielehre de John Adams i Turangalila d'Olivier Messiaen.

Així mateix, Ramón Tebar dirigirà tres concerts d'abonament i dos extraordinaris com a director principal associat. Pujaran al podi els directors convidats Pinchas Steinberg, Sylvain Cambreling,Dennis Russell Davies, Manuel Hernández-Silva, Álvaro Albiach, Gergely Madaras y Miguel Á. Gómez-Martínez. Debutaran Tarmo Peltokoski, Pietari Inkinen i Anne Hinrichsen qui dirigirà el concert amb motiu del Dia Internacional de la Dona.

La formació simfònica valenciana obrirà la temporada amb la presència d'una pianista molt volguda pel públic valencià com és Maria João Pires, sota la direcció de Liebreich, que interpretarà el Concert per a piano nº 23 de Wolfgang Amadeus Mozart.

Com també actuarà amb ella Rudolf Buchbinder amb el Concert per a piano de George Gershwin. Un altre gran músic i mític violinista, Pinchas Zukerman, dirigirà l'Orquestra i tocarà el Concert per a violí de Ludwig van Beethoven.

Destaca la visita de la violinista Anne-Sophie Mutter, que torna a la programació del Palau de la Música, acompanyada pel pianista Lambert Orkis i pel violoncel·lista Maximilian Hornung, amb un repertori romàntic alemany d'obres de Beethoven, Schumann i Brahms.

També es podrà gaudir de 'La Pasión Según San Mateo' de JohannSebastian Bach, que serà interpretada per l'Orquestra Barroca de Friburg i el Cor Vox Luminis, dirigits per Lionel Meunier.

El gènere de la música antiga i barroca es complementarà amb el grup especialitzat valencià Capella de Ministrers, dirigit per Carles Magraner.

No faltaren recitals dels grans pianistes que tant agraden al públic valencià de Grigori Sokolov, Arcadi Volodos, i de nou, Maria João Pires. Com també amb l'OV, grans pianistes com Varvara, Lars Vogt, Vikingur Olafsson, Josu de Solaun i altres concertistes valencians com Carles Marin, Carlos Apellániz, Claudio Carbó, María Linares, Óscar Oliver i Xavier Torres.

Hi haurà violinistes com Leyla Josefowicz; els violoncel·listes Asier Polo, Alban Gerhardt, Steven Isserlis i el solista de l'OV Iván Balaguer; el viola Nils Mönkemeyer, el clarinetista AndreasOttensamer, el clavecinista Diego Ares, el fortepiano Antonio Simón i Nathalie Forget amb ondas Martenot.

Pel que fa a les veus, destaquen la mezzosoprano Anna Lucia Richter i la soprano Chen Reiss, així com la soprano Raquel Lojendio, el baríton Josep Ramon Olivé i les veus d'Èlia Casanova i Josep Aparici 'Apa'.

Els abonaments es renovaran el 13 de setembre i eixiran a la venda els nous el 22 del mateix mes amb quatre modalitats: Abonament Anual de 30 concerts que es desenvoluparan en Les Arts (16) i Teatre Principal (14) i que es podran comprar també per separat; Abonament Cicle OV, que inclourà 10 concerts de l'orquestra a Les Arts; Abonament Veu, amb 5 concerts en el Teatre Principal, amb l'Orquestra de València, Capella de Ministrers i Orquestra Barroca de Friburg; i Abonament Piano, de 9 recitals en Les Arts i Teatre Principal conformat per pianistes amb l'OV més solistes internacionals.

Fora d'abonament, l'Orquestra de València visitarà l'Auditori de Castelló, La Llotja, La Rambleta i la Catedral de València, i tindrà com mestres convidats a Enrique García Asensio, Frantisek Macek, José Luis Estellés, Josep Planells, Álvaro Albiach i Josep Vicent.

Intervindran la violinista Veronika Eberle, el baríton Ludwig Mittelhammer, els flautes Mario Caroli i el de l'Orquestra de València, Salvador Martínez, l'organista Pablo Márquez i el grupde vents Spanish Brass.

ABONATS

Preguntada per la "caiguda d'abonats" a conseqüència de la situació del Palau -que s'encuentar en obres i que preveu reobrir al juny de 2023-, la presidenta de l'auditori ha defès que hi ha hagut un augment en els abonaments respecte a la temporada anterior, en passar de 495 abonats en la temporada 2020-2021, a 622 en la temporada 2021-2022.

A l'edil també se li ha preguntat per les queixes del Comité d'empresa sobre pla d'estabilització dels interins. Sobre este tema, ha al·ludisc al procés de consolidació de l'Ajuntament de València. "Nosaltres som Ajuntament de València, s'ha de pactar mitjançant el pla d'harmonització que es va aprovar en un ple de 2017 en el si de l'Ajuntament i dels organismes autònoms, que entre ells està el Palau, però també uns altres més. Estem pendents d'aquesta negociacion que es fa allí, condisc arribem a una conclusió i transmeten el que s'ha acordat ens sumarem allò que s'acorde".