Acord per a estabilitzar els llocs de 1.200 treballadors municipals interins

Aquestes bases s'aprovaran divendres que ve 29 en junta de govern local i permetran que 1.214 treballadors interins puguen optar a estabilitzar i consolidar les seues places, en el marc de la llei 20/2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

"Responen un projecte de ciutat responsable i a la voluntat política de retindre el màxim talent possible", destaca la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, per a agrair als sindicats la seua "altura de mires" per acceptar la proposta de l'Ajuntament.

Les bases permetran que un percentatge molt pròxim al 100% del personal interí afectat per la Llei 20/21 aconseguisca eixe objectiu. De fet, es preveu que per al pròxim mes de novembre un total de 655 interins hagen passat a ser funcionàries de carrera.

En concret, entre els 1.570 interins municipals hi ha 1.214 que poden optar a aquesta consolidació vinculada a la llei. Un total de 559 podran estabilitzar la seua situació mitjançant procediment de concurs-oposició, mentre les 655 restants el podran fer a través d'un concurs de mèrits.

L'objectiu és reduir "dràsticament" la temporalitat i donar la possibilitat de consolidar el seu lloc de treball a treballadors i que "durant molts anys i fins i tot dècades no han tingut cap opció de fer-ho". "Els treballadors interins són persones amb noms i cognoms", recorda l'edil.

A més, aquestes bases busquen donar resposta a altres situacions que no estan contemplades en la Llei 20/21, com la del funcionariat de carrera que serveix amb solvència en places de millora com una manera de provisió temporal i que aspiren a consolidar-les.

Eixa situació afecta a 371 persones en l'Ajuntament, que ara podran regular la seua situació a través de concurs-oposició o per un procediment de promoció interna en cas que vullguen accedir en una plaça d'una categoria immediatament superior a la qual ocupen.

Les bases generals regularan els processos selectius que regiran l'accés a la funció pública a l'Ajuntament de València pel torn lliure, permetent així a persones amb gran formació incorporar-se i reclutar talent que rebaixe l'edat mitjana de la plantilla.

Sobre aquest tema, Notario assenyala que els alts índexs de temporalitat són "un problema compartit amb la pràctica totalitat d'administracions públiques i una conseqüència directa de la imposició per part del Govern central de la taxa de reposició, afegit a l'absència de convocatòries d'ocupació durant pràcticament una dècada a València".