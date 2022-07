El Gil-Albert crea les primeres residències per a arts escèniques en el centre mediambiental de Tabarca

"Estem molt il·lusionats amb aquest nou projecte que, per primera vegada, engega per iniciativa de l'Institut Juan Gil-Albert un espai real de convivència entre artistes en un lloc tan inspirador com és l'illa de Tabarca", ha manifestat la vicepresidenta i diputada de Cultura, Julia Parra.

Per al desenvolupament d'aquesta nova proposta se seleccionaran dos grups, cadascun d'ells format per cinc persones: quatre relacionades amb les arts escèniques -circ, dansa, teatre- i una cinquena vinculada a una altra disciplina com la biologia, la fotografia o el cinema. Cada equip rebrà 4.500 euros d'ajuda per a la seua estada a Tabarca en concepte d'assignació de residència pels gastos de manutenció i trasllats.

La temàtica de la convocatòria està relacionada amb el patrimoni natural de la província d'Alacant, en honor de proposar projectes que garantisquen la protecció del planeta i els seus recursos naturals, plantejats en l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible.

A aquest efecte, la iniciativa es durà a terme mitjançant una estada en el CEAM Tabarca, un espai singular que compta amb un complet programa pluridisciplinar d'educació ambiental i coneixement dels valors patrimonials de l'illa i que al mateix temps ofereix acolliment per a grups amb allotjament gratuït. Les dates per a dur a terme aquesta residència seran de l'1 al 15 d'octubre de 2022, tots dos inclusivament.

Julia Parra ha convidat a tots els interessats a participar en aquesta convocatòria "amb la qual volem mostrar una vegada més el nostre suport a les arts escèniques". La presentació de sol·licituds es pot realitzar a través de la seu electrònica de l'Institut de Cultura