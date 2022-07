Av.- Jorge Ignacio P.J., culpable de les morts de Marta Calvo, Arliene Ramos i Lady Marcela Vargas

També a set d'elles d'haver tractat matar-les, però no haver-ho assolit per causes alienes a la seua voluntat, i, en tots els casos, el jurat popular li considera culpable per afavorir el consum de cocaïna.

Així es desprèn del veredicte del jurat -integrat per set dones i dos hòmens- fet públic aquest divendres després d'haver deliberat des de dilluns passat.

El veredicte s'ha donat a conéixer després de més d'un mes en el qual s'ha jutjat en l'Audiència de València a Jorge Ignacio, qui sempre ha mantingut la seua innocència.

El jurat, després d'estudiar totes les proves del cas i escoltar a l'acusat, víctimes i testimonis, ha emès un veredicte de culpabilitat. Ara serà el tribunal el que determine la pena que se li ha d'imposar a l'acusat.