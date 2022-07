Expert demana més protecció laboral i pauses obligatòries en l'ombra per a evitar morts per calor

David Montoya, professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social, considera convenient actualitzar les condicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball per a fer front als riscos a la salut dels treballadors derivats de les elevades temperatures a les quals es veuen exposats en els seus llocs de treball. "Desgraciadament, en alguns casos la calor extrema pot desencadenar en colps de calor amb resultats fatals", recorda en un comunicat.

"Per exemple, seria necessari que les empreses faciliten als seus treballadors els equips de protecció necessaris, hauria de ser obligatòria la realització de pauses en llocs a l'ombra i disposar de fonts d'hidratació. En la legislació actual, a pesar del que la majoria de la gent creu, sí que cal disposicions sobre com han d'actuar les empreses quan els termòmetres marquen temperatures tan extremes com les aconseguides durant aquesta setmana, però són massa generals".

Entre les obligacions de les empreses, s'estableix que han de comptar amb un pla d'avaluació de riscos laborals que contemple el risc d'exposició a temperatures elevades, així com mesures de protecció enfront del mateix. El seu no compliment pot constituir una infracció administrativa de caràcter greu entre 4.000 i 40.000 euros.

Així mateix, la legislació considera com a infracció molt greu, amb multes des de 40.000 a 800.000 euros, els supòsits en els quals una empresa no paralitza ni suspèn de forma immediata, a requeriment de la Inspecció de Treball, els treballs que es realitzen sense observar la normativa sobre prevenció de riscos laborals i que, segons el parer dels inspectors, impliquen un risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, així com reprendre els treballs sense haver esmenat prèviament les causes que van motivar la paralització", segons el text refós en el 2000 de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social.

El Reial decret 486/1997 també és clar sobre com han de ser les condicions ambientals en els llocs de treball, establint que s'hauran d'evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis bruscs de temperatura, els corrents d'aire molestes, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de finestres, llums o envidrats.

A més, en els locals tancats s'hauran de complir condicions com que la temperatura on es realitzen treballs sedentaris propis d'oficines o similars estarà compresa entre 17 i 27 graus, mentre la dels treballs lleugers rondarà entre 14 i 25. El decret especifica que els llocs de treball a l'aire lliure o que no puguen quedar tancats hauran de prendre mesures perquè els treballadors puguen protegir-se de les inclemències del temps.