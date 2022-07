Benetússer multarà a puters i intermediaris amb multes de fins a 3.000 euros

La redacció de la norma, que ha passat per comissió informativa i que consta de 36 articles, es va engegar el passat mes d'abril mitjançant una consulta pública prèvia amb la qual fomentar la participació ciutadana i d'entitats locals.

"L'explotació sexual és una xacra que competeix a tota la societat, per la qual cosa a Benetússer donem llum verda a una norma que ha sigut posada a la disposició de la ciutadania i que, al mateix temps, arreplega els fonaments establits per la Conselleria de Justícia per a convertir els ajuntaments en agents actius en l'eradicació de la prostitució", assenyala l'alcaldessa de la localitat, Eva Sanz Portero.

D'aquesta manera, l'ordenança regula l'ús dels espais públics com a llocs de convivència, civisme i igualtat i posa el focus en les persones beneficiàries de l'explotació sexual, responsabilitzant tant al proxeneta com al client mitjançant l'establiment d'un règim sancionador que classifica les infraccions en lleus, greus i molt greus.

"Continuem teixint una xarxa de protecció per a les víctimes de violència de gènere, que té en l'explotació sexual una de les seues manifestacions més extremes, ja que tracta el cos de les dones com un producte de consum. I ho fem responsabilitzant i sancionant l'abusador, tant al client com al que es beneficia de comercialitzar amb la tracta d'éssers humans", afig la regidora d'Igualtat, Ana Martín Valero.

Així, en funció de l'àmbit de competència municipal, s'estableix un marc d'actuació aplicable en espais públics per a prohibir totes aquelles conductes que puguen considerar-se com a promotores del consum de la prostitució com és el cas de la col·locació i/o divulgació de publicitat que fomente el mercat de l'explotació sexual, incloent formats mòbils, audiovisuals o en paper, considerant aquesta infracció com a lleu, sancionada amb multes d'entre 500 a 750 euros.

En el següent nivell punitiu es regula la responsabilitat tant del client com de l'intermediari entre els demandants de servicis sexuals i les persones en situació de prostitució. Així, obtindran la qualificació de greu, la sol·licitud, negociació i acceptació de servicis sexuals retribuïts, tant en diners com en espècie, així com les accions de facilitació, vigilància i alerta sobre la presència dels agents de l'autoritat amb sancions de 751 a 1.500 euros.

En el cas de les sancions qualificades com molt greus, que podran aconseguir fins als 3.000 euros, seran aplicables quan les infraccions es duguen a terme en espais situats a menys de dos-cents metres de distància de centres educatius o altres espais amb afluència de públic infantil o juvenil, i també d'aquells llocs en els quals es desenvolupen actes de gran afluència de naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva.

En el seu article 35, la norma especifica la destinació de les quanties d'aquestes multes dirigides a la millora de la situació personal, social i econòmica de les dones explotades sexualment, així com a subvencionar a entitats sense ànim de lucre d'àmbit local i comarcal que desenvolupen programes de suport i atenció a dones víctimes d'aquest tipus d'abús.

Un altre punt dels punts destacats de l'ordenança és la regulació de les infraccions comeses per menors, sent aplicable la norma a les conductes realitzades per persones d'entre 14 a 18 anys.

Si escau, es contempla que la sanció econòmica podria ser substituïda per activitats de servici públic amb interés social i valor educatiu amb l'objectiu de conscienciar i produir un canvi de conducta a futur.

A partir d'aquest text, l'Ajuntament de Benetússer "comptarà amb un marc específic d'actuació basat en la col·laboració i coordinació tant a nivell intern com amb altres institucions, associacions i col·lectius per a realitzar una intervenció eficaç per a posar fi a les conductes abusives, al mateix temps que estableix un protocol de cara a informar i ajudar a totes les dones que es troben en situació de prostitució i/o explotació sexual", recalca la corporació.

Finalment, la norma estableix la futura aprovació d'un Pla Municipal d'Acció Integral per a Dones en Situació de Prostitució per a afavorir la integració a nivell social, econòmic i laboral de totes les dones que puguen patir l'explotació sexual en el municipi.

ATENCIÓ DE LES VÍCTIMES

"En aquest pla assentarem les bases per a les oferir una atenció de les víctimes de forma coordinada, oferint una resposta social, psicològica, jurídica, formativa i laboral amb el clar objectiu de contribuir a crear un futur lliure d'abusos i violència sexual", conclou l'alcaldessa del municipi.

Després de la seua aprovació en el ple, l'ordenança serà publicada en el BOP, en el tauler d'anuncis i en el portal de transparència municipal per un termini de 30 dies per a la presentació d'al·legacions o suggeriments que hauran de ser resoltes pel ple de la corporació.

En cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments, es considerarà aprovada i entrarà en vigor per a la seua aplicació immediata en tot el terme municipal.