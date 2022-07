Associacions reivindiquen una llei integral que done "més recursos i fons" per a combatre els crims d'Odi

Així ho ha destacat el coordinador del Moviment a la Comunitat Valenciana, Ángel Galán, qui ha considerat que aquesta norma hauria d'abordar des de la prevenció fins a la sanció i l'assistència a les víctimes dels delictes d'odi.

Coincidint amb el Dia Europeu de les Víctimes de Crims d'Odi, -instaurat fa huit anys pel Consell d'Europa per a commemorar les víctimes de la massacre a Oslo i Utoya en 2011-, han participat en l'acte al costat de Galà testimoniatges de delictes d'odi, i representants de la Federació d'associacions gitanes Maranatha, Federació Autonòmica d'associacions gitanes (Faga) (antigitanismo), Associació Internacional Mundo Solidario (Asim) (xenofòbia), Calcsicova CV (serofobia), Comunitat Israelita de València (antisemitisme), Unió de Comunitats Islàmiques de València (islamofobia), Associació d'Implantats Cloceares CV i Plena Inclusió (disfobia).

El coordinador del Moviment Contra la Intolerància a la Comunitat Valenciana ha denunciat que, "després d'onze anys, la situació no és per a tirar coets", ja que "se segueix atenent víctimes que tenen moltes dificultats per a la denúncia, l'emparament i la posterior protecció".

En aquesta línia, Galán ha recalcat que cal "seguir lluitant i treballant per a promoure el suport i la denúncia de les víctimes, per a promoure la seua protecció i emparament, i també perquè seguisquen prenent nota des d'a dalt amb la finalitat de que abans de 2025 aconseguisca eixir en el Congrés una bona llei Integral de Protecció dels Delictes i d'Emparament i Protecció de la víctima".

"Açò és el que es necessita des del principi de la democràcia, i encara no s'ha fet en més de 40 anys, malgrat les més de 100 víctimes reconegudes per crims d'odi. És hora que s'engeguen per a desenvolupar una llei que permeta actuar sobretot tipus d'odi i que permeta la protecció de les víctimes", ha subratllat.

En eixe sentit, ha criticat que "no hi ha suficients professionals ni suficients recursos per a atendre la problemàtica", i, a més, ha enlletgit que, malgrat "les telefonades de solidaritat durant els mesos més complicats de la pandèmia", s'han detectat que "els graus i les actituds de violència han augmentat i s'han agreujat cap a les persones més vulnerables i cap a aquelles que per la seua condició siguen més potencials de patir delictes d'odi".

Dins d'aquest marc, Galán ha subratllat que "durant 2021 es van produir més de 100 delictes d'odi a la Comunitat Valenciana". Segons l'últim informe del Ministeri de l'Interior, la Comunitat és la quarta amb més delictes d'aquest tipus en el conjunt del país, dins dels quals, destaquen el racisme, la xenofòbia, l'odi ideològic i LGTB fòbia, als quals segueixen islamofòbia, antisemitisme i antigitanisme.

Unes dades que ha qualificat Galán de "molt preocupants com per a no seguir treballant en aquest àmbit i com per a no augmentar recursos i ferramentes per a fer que el Pla Nacional de Delictes d'Odi, que s'està implementant des de fa quatre anys es reforce en recursos i fons per a poder arribar als qui més ho necessiten, que són les víctimes".

GORDOFÒBIA

Per a il·lustrar aquesta realitat, Carmen, una xica valenciana que es defineix com a "grossa", ha explicat que en diferents moments de la seua vida la societat li ha demostrat "el seu rebuig" amb mostres de fàstic, menyspreu, burles o mirades.

Ha qualificat aquest tipus de comportaments de "gordofòbia" i ha assenyalat aquests episodis es donen perquè determinats "cossos per raó de pes o de l'espai que ocupa, molesta i dona fàstic a una altra gent que necessita manifestar-ho". En aquest sentit, ha acabat el seu discurs amb l'ànim de fer "apologia de la llibertat per a poder viure una vida en plenitud".

Finalment, l'acte ha acabat amb un encès de veles per cadascuna de les associacions allí presents i amb un emotiu minut de silenci per les més 100 víctimes mortals notificades per delictes d'odi a Espanya des que hi ha registres.