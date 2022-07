'Graners de creació 2023-2025' selecciona una quinzena de projectes i reactiva les rutes internacionals

La selecció inclou a Colectivo Mad, La República del Lápiz, La Canadiense, Paula Llorens, Inka Romani, Miguel Ángel Sweeney, la subterránea, Atirohecho, Dunatacà, Antes Collado, Encara no té nom Producciones, Mauricio Pérez Fayos, Teatro Infinito, Ellas Dance Project i Eva Zapico, que desenvoluparan el seu treball de creació, investigació, residència i mostra de treballs en l'etapa compresa entre 2023 i 2025.

Així s'ha donat a conéixer en una roda de premsa que ha comptat amb el director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, la regidora d'Educació, Acció Cultural, Joventut i Cooperació iMigració de l'Ajuntament de València, Maite Ibáñez, i el coordinador de Graners de Creació, Jacobo Pallarés.

"En engegar en 2017 el programa Cultura Resident, vaig voler activar un camp de treball del que la Comunitat Valenciana mancava, el de les residències artístiques. És satisfactori comprovar com ha crescut el nostre projecte, donant suport a nombroses creadores i creadors durant aquests anys i generant aliances estables com la qual hui presentem, a més d'haver obert el camí perquè altres institucions ho transiten", assenyala el director del Consorci de Museus i el CCCC, José Luis Pérez Pont.

'Graners de Creació', apunta, "suposa una oportunitat perquè artistes emergents disposen d'espai i recursos suficients per a poder donar vida a un espectacle d'arts escèniques, per a poder investigar, treballar i engegar els seus projectes".

"Estem davant la residència creativa d'arts escèniques més important de la Comunitat Valenciana, que afig una etapa de tres anys per a desenvolupar un projecte cultural a llarg termini. Aquesta responsabilitat amb les persones creadores és possible, fonamentalment, gràcies al compromís ferm del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, a través del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC)", indica, per la seua banda, Jacobo Pallarés.

Maite Ibáñez s'ha mostrat "encantada" de sumar el suport municipal al projecte 'Rutes Internacionals' i reforçar, així, la col·laboració entre les institucions públiques i els professionals de les arts escèniques.

"És important generar una xarxa d'intercanvis entre creadores i creadors i connectar les residències entre si. Alguns dels objectius de la regidoria són afavorir la innovació de llenguatges escènics i recolzar el procés creatiu i la investigació, així com als artistes emergents, i ara, gràcies a la nostra col·laboració amb el projecte, reforcem el nostre suport a la internacionalització del talent i la creació, donant resposta, així, a les peticions del sector", reconeix l'edil.

"ACCELERADORS CULTURALS"

Les residències que formen part de Graners de Creació actuen com a "acceleradors culturals" per a les persones seleccionades, els qui, durant un període de tres anys, s'associen a una sala vinculada als espais amfitrions, amb una dotació entre 10.000 i 12.000 euros per projecte.

A més, la totalitat de creadors residents compta amb el suport de la plataforma de gestió cultural Tea&Party, que farà la mediació entre artistes, institucions, festivals i la comunitat. Aquesta nova proposta estarà coordinada per l'encarregada de la mediació de 'Graners de Creació 2023-2025', Olga Hernández.

En aquesta nova edició del programa es reactiven també les 'Rutes Internacionals', una iniciativa engegada en 2019 però que es va veure interrompuda per la pandèmia. Es tracta d'un pla de connexió amb altres residències de fora d'Espanya en destinacions com Itàlia, Noruega i Romania i països d'Hispanoamèrica com Xile (Teatro Puerto).

El primer punt del treball serà una trobada dels encarregats de les residències de tots dos continents, que tindrà lloc a València al gener de 2023, per a tancar les rutes.

Graners de Creació està format per un grup de 20 socis que treballen com a amfitrions en les residències: La Rambleta, Sala Off, Sala Russafa, Projecte inestable, Benamil, Teatre El Musical, Casa de Cultura Bellreguard, festival Russafa Escènica, festival 10 Sentidos, Circuito Bucles, Dansa València (IVC), La Mutant, Espai La Granja, Universitat Jaume I, Nau Ivanow, Tantarantana, Andén 47, Centro Párraga, La Finestra Nou Circ, Teatre Auditori Catarroja, Espai Xerea/Teatre Talia, Projecte Somiatruites i Museo Universidad de Navarra.