El 95% de los contagios de viruela del mono se producen por actividad sexual, según el mayor estudio hasta la fecha

Dos años y medio después de que el SARS-CoV-2 alterase la vida de todo el planeta a principios de 2020, otra enfermedad obligó a la población mundial a contener la respiración: la viruela del mono. Endémica de determinados países del continente africano, provocó un brote en diferentes países de Europa y América. Ahora, el estudio más extenso realizado hasta la fecha, ha arrojado luz sobre estos casos y ha determinado que la vía de transmisión mayoritaria en esta ocasión es la sexual, pues representa el 95% de los contagios.

Así lo determina el mayor estudio realizado sobre los brotes registrados a principios de año, dirigido por la Universidad Queen Mary de Londres y publicado por The New England Journal of Medicine (NEJM), tras analizar 528 contagios diagnosticados entre el 27 de abril y el 24 de junio en 43 lugares en 16 países. El informe revela que el 98% de los infectados eran hombres gays o bisexuales, con una edad media de 38 años y de los cuales el 41% tenían VIH.

En esta serie de casos, el 95% de las personas presentaba una erupción, el 73% contaba lesiones anogenitales y el 41% las tenía en las mucosas. Además, el estudio describe las características sistémicas comunes que preceden a la erupción: fiebre (en el 62% de los casos), letargo (41%), mialgia (31%) y dolor de cabeza (27%). La linfadenopatía -agrandamiento palpable de un ganglio linfático- también fue reportada en el 56% de los pacientes.

Además, el 29% de las personas testadas (109 de 377) presentaba infecciones de transmisión sexual concomitantes. Asimismo, entre las 23 personas con un historial de exposición claro, el periodo de incubación fue de siete días.

El informe recoge que, entre los casos analizados, no se registró ninguna muerte, aunque a un 5% de los pacientes se les administró medicación y el 13% (73 personas) fueron hospitalizadas. Los motivos del ingreso fueron el tratamiento del dolor, sobre todo anorrectal intenso (en 21 casos), sobreinfección de tejidos blandos (18), faringitis limitante de la ingesta oral (5), lesiones oculares (2), lesión renal aguda (2), miocarditis (2) y fines de control de la infección (13).

Con estos resultados, los autores consideran "muy importante" que se reconozcan estos nuevos síntomas clínicos y que se entrene a los profesionales sanitarios para identificar y tratar la enfermedad, pues un diagnóstico erróneo puede retrasar la detección y dificultar los esfuerzos para controlar la propagación del virus.

Estas infecciones por viruela del mono se han descrito ya en 70 países y en más de 13.000 personas, recuerda Chloe Orkin, de la Universidad Queen Mary y una de las firmantes de la investigación.