Generalitat i universitats creen una comissió per a afavorir la salut mental dels estudiants

L'engegada de l'òrgan és el resultat del treball dut a terme en diferents reunions prèvies mantingudes entre el govern autonòmic i les institucions d'educació superior.

De la mà del comissionat de Presidència per al Pla Valencià d'Acció per a la Salut Mental, Drogodependències i Conductes Addictives, Rafael Tabarés, la directora general d'Universitats, Pilar Ezpeleta, i representants de totes les universitats públiques i privades, s'ha creat aquesta comissió, que compta amb representació de Salut Mental de totes les universitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana. L'acte ha tingut lloc en la sala de juntes de la seu Ciutat d'Alacant de la Universitat d'Alacant.

Es pretén d'aquesta manera "obrir un espai de diàleg que permeta conéixer les experiències de bones pràctiques que es desenvolupen en matèria de salut mental en les diferents universitats, que són centres promotors de salut mental, per a optimitzar recursos i treballar de manera conjunta".

També es vol "establir mecanismes de coordinació entre les universitats i les consellerias amb competències en Salut Mental, a més de definir els objectius, funcions i un pla de treball per a la Comissió".

Durant la reunió, els diferents representants de les universitats valencianes han exposat tant els objectius que perseguixen, com a actuacions dutes a terme en les seues respectives institucions en matèria de salut mental.

Per la seua banda, els representants de la Generalitat han reconegut la necessitat d'atendre el problema de la salut mental de manera global i l'oportunitat que ofereix aquesta nova comissió per a plasmar en un informe qual és la situació exacta de cada universitat, conéixer els seus protocols i tindre la capacitat per a fer una auditoria que permeta valorar les actuacions que s'estan realitzant. L'objectiu és obtindre algun certificat que garantisca un mínim dels principis de salut.

"TRAUMES COL·LECTIUS"

Tabarés ha declarat que "la comunitat universitària és una de les grans afectades pels traumes col·lectius com la guerra a Europa o la pandèmia que provoquen malestar emocional i problemes de salut mental".

En aquest sentit, el comissionat ha apuntat que "se'n va a establir un espai de treball comú que permeta abordar de forma coordinada les diferents situacions relacionades amb la salut mental a les quals s'enfronta la comunitat universitària".

"Pretenem un canvi de paradigma. Enfront de la competitivitat, l'individualisme busquem la cooperació, el treball col·laboratiu per a eixir junts d'aquesta situació. És la via del ben comú per a millorar i garantir el benestar dels joves i de tota la comunitat universitària", ha precisat Rafael Tabarés.

Per la seua banda, Pilar Ezpeleta ha assegurat que "amb aquesta comissió es fa un pas avant en l'evolució de les universitats per a tractar el benestar emocional i apostar per campus saludables com a espais que van més enllà de la transmissió de coneixements". "És fonamental abordar la salut mental i atendre a l'alumnat de manera integral", ha conclòs.