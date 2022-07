L'ànima de Cuba arriba a Sagunt a Escena de la mà d'Acosta Danza

L'edició d'enguany de Sagunt a Escena, el festival de Cultura de la Generalitat que organitza l'Institut Valencià de Cultura a Sagunt (València), ofereix en el seu cartell cinc espectacles de dansa per a tots els públics, segons explica la Generalitat en un comunicat.

Entre ells destaca la companyia de Carlos Acosta, nascut en una família humil de l'Havana. La seu renom internacional dins del 'ballet' va ser el fruit de molts anys de sacrifici i renuncia que ell mateix va narrar en el llibre 'No way home'. La cineasta Icíar Bollaín es va acostar a una història tan peculiar en 'Yuli' (2018), la pel·lícula estrenada en el Festival de Sant Sebastià i per la qual Acosta va estar nominat en la categoria de millor actor novell dels Premis Goya.

'Tocororo, fábula cubana' es va estrenar en 2003 en el Gran Teatre de l'Havana Alicia Alonso. L'espectacle va marcar l'inici com a coreògraf del que fins a eixe moment havia sigut un dels ballarins tècnicament millor dotats per a la interpretació dels rols clàssics de la història del 'ballet'.

Per a la seua primera creació, Acosta es va inspirar en costums i personatges de la societat cubana i els va dibuixar amb les línies del 'ballet' clàssic, el llenguatge contemporani i els balls folklòrics. Temes com la migració, l'amor filial i eròtic, la violència urbana i el desarrelament componien un relat colorit sobre la cerca de nous horitzons.

L'espectacle va trencar tots els rècords de taquilla en el Teatre Sadler's Wells de Londres i va ser nominat a un Premi Olivier en 2004. Al desembre de 2016, la recentment estrenada companyia Acosta Danza va presentar, en el mateix Gran Teatre de l'Havana, la versió 'suite' de l'espectacle, sense haver deixat de representar-la internacionalment des d'aleshores.

La directora artística del festival, Inma Expósito, creu que, "dins de les arts escèniques, la dansa és un regne autònom de construcció de significats, no subordinat al text ni a la dramatúrgia, l'alfabet de la dansa és el cos, i la seua llengua franca, el moviment".

"Carlos Acosta proposa en Tocororo Suite' un espectacle festiu i efusiu, però executat amb el rigor de l'escola neoclàssica cubana, hores d'assaig interminables i perfecció tècnica. Acosta treballa "amb solvència coreogràfica tant el gran grup, com l'escala mitjana i la individual, així que vaig pensar que era una oportunitat única per a veure a Sagunt una de les millors companyies del circuit", ha valorat.

Alexander Varona és el ballarí convidat per a assumir el paper principal de l'espectacle. L'acompanyament musical és a càrrec d'un 'combo' de percussió, cordes, piano i vent que inclou veus.

FLAMENC SENSE DESACOMPLEXAT

El segon nom propi del festival vinculat a la dansa és el d'Andrés Marín, un dels més arriscats artistes del flamenc. El sevillà visita el Centre Cívic, el 26 d'agost, amb una proposta "desacomplexat i sorprenent".

Reconegut per la seua nova forma d'abordar la disciplina flamenca, a través de la seua unió amb tot tipus de llenguatges i artistes (des del mestre campaner Llorenç Barber a l'artista eqüestre Bartabás), Marín sorprèn en cada nova creació.

En l'espectacle que presenta en el festival de Cultura de la Generalitat s'atreveix amb una peculiar versió de 'La siesta del fauno', la famosa obra de Nijinsky que va fer evolucionar la dansa cap a la modernitat. Sobre la música de Claude Debussy, Marín, acompanyat de la ballarina Lucía Vázquez, engega els ressorts del seu personal arcà flamenc, encarnant l'energia, els perfils i els escorços d'un faune encara més angulós i descarnat que l'original.

MOVIMENT LOCAL

Fusió de dansa i circ és el que ofereix el 7 d'agost, en la Glorieta de Sagunt, 'La banda', primera peça de carrer de la companyia il·licitana OtraDanza. És una proposta per a totes les edats, amb música original de Raquel Molano, dramatúrgia de Lucas Escobedo, coreografia d'Asun Noales i direcció escènica d'Escobedo i Noales.

Per la seua banda, 'Perseverance', de la companyia alacantina Marroch, és una peça per a tota la família que recrea l'arribada d'un robot a Marte. Un viatge per a quatre intèrprets que es converteix en una faula sobre la vida en la Terra i les possibilitats d'interrelacionar-se amb els éssers que habitarien aquell planeta, uns éssers que s'assemblen als humans, però que es comuniquen a través del moviment i no de la paraula, trama que aporta el joc escènic a la peça.

Finalment, el Centre Cívic acollirà el 25 d'agost el duo 'Vida', d'Henar Fuentetaja i Miguel Tornero, directors i coreògrafs de la formació valenciana Cocinando Danza. La ballarina Sandra Belén interpreta el paper femení en aquesta ocasió.