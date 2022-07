Detingudes a Sagunt quatre persones integrants d'un grup que ha realitzat més de 50 robatoris

Policia Local i Guàrdia Civil van desplegar a primera hora del dijous un operatiu dut a terme a la zona del nord del Palancia, en el qual van participar set vehicles patrulla i fins a una quinzena d'agents de tots dos cossos, que han procedit a perimetrar la zona d'intervenció (vivendes ocupades) per a donar protecció al veïnat en el transcurs de l'operació, així com per a frustrar, en cas necessari, la possible fugida dels ara detinguts, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Els agents van practicar quatre detencions en dos de les vivendes ocupades. En amb prou faenes una hora, es van coordinar i van tornar amb les persones arrestades per a la pràctica de les primeres diligències, ha destacat l'Ajuntament.

Els detinguts presumptament formaven part d'un grup organitzat al que se li imputen més de cinquanta delictes contra el patrimoni, entre els quals cap destaca la sostració de coure, robatori de maquinària i robatori amb força en cases de camp.

Així mateix, en les últimes hores del dia del dijous, altres dos persones relacionades amb el cas van ser detingudes en Daimiel, sumant un total de sis els imputats per aquests delictes.

El cas està sent instruït pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Daimiel (Ciudad Real), on al llarg d'aquest matí els detinguts passaran a la disposició de l'Autoritat Judicial.

La investigació, duta a terme durant mesos des de la població castellanomanchega, havia quedat interrompuda per un inesperat canvi de residència dels ara detinguts, i aquest ha pogut reactivar-se en els últims dies gràcies a l'intercanvi d'informació entre la Policia Local de Sagunt i la Guàrdia Civil de tots dos municipis.