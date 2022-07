El alma de Cuba llega a Sagunt a Escena de la mano de Acosta Danza

La edición de este año de Sagunt a Escena, el festival de Cultura de la Generalitat que organiza el Institut Valencià de Cultura en Sagunt (Valencia), ofrece en su cartel cinco espectáculos de danza para todos los públicos, según explica la Generalitat en un comunicado.

Entre ellos destaca la compañía de Carlos Acosta, nacido en una familia humilde de La Habana. Su llegada al estrellato internacional del 'ballet' fue el fruto de muchos años de sacrificio y renuncia que él mismo narró en el libro 'No way home'. La cineasta Icíar Bollaín se acercó a una historia tan peculiar en 'Yuli' (2018), la película estrenada en el Festival de San Sebastián y por la que Acosta estuvo nominado en la categoría de mejor actor novel de los Premios Goya.

'Tocororo, fábula cubana' se estrenó en 2003 en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. El espectáculo marcó el inicio como coreógrafo del que hasta ese momento había sido uno de los bailarines técnicamente mejor dotados para la interpretación de los roles clásicos de la historia del 'ballet'.

Para su primera creación, Acosta se inspiró en costumbres y personajes de la sociedad cubana y los dibujó con las líneas del 'ballet' clásico, el lenguaje contemporáneo y los bailes folclóricos. Temas como la migración, el amor filial y erótico, la violencia urbana y el desarraigo componían un relato colorido sobre la búsqueda de nuevos horizontes.

El espectáculo rompió todos los récords de taquilla en el Teatro Sadler's Wells de Londres y fue nominado a un Premio Olivier en 2004. En diciembre de 2016, la recién estrenada compañía Acosta Danza presentó, en el mismo Gran Teatro de La Habana, la versión 'suite' del espectáculo, sin haber dejado de representarla internacionalmente desde entonces.

La directora artística del festival, Inma Expósito, cree que, "dentro de las artes escénicas, la danza es un reino autónomo de construcción de significados, no subordinado al texto ni a la dramaturgia, el alfabeto de la danza es el cuerpo, y su lengua franca, el movimiento".

"Carlos Acosta propone en 'Tocororo Suite' un espectáculo festivo y efusivo, pero ejecutado con el rigor de la escuela neoclásica cubana, horas de ensayo interminables y perfección técnica. Acosta trabaja "con solvencia coreográfica tanto el gran grupo, como la escala media y la individual, así que pensé que era una oportunidad única para ver en Sagunto una de las mejores compañías del circuito", ha valorado.

Alexander Varona es el bailarín invitado para asumir el papel principal del espectáculo. El acompañamiento musical corre a cargo de un 'combo' de percusión, cuerdas, piano y viento que incluye voces.

FLAMENCO DESACOMPLEJADO

El segundo nombre propio del festival vinculado a la danza es el de Andrés Marín, uno de los más arriesgados artistas del flamenco. El sevillano visita el Centre Cívic, el 26 de agosto, con una propuesta "desacomplejada y sorprendente".

Reconocido por su novedosa forma de abordar la disciplina flamenca, a través de su unión con todo tipo de lenguajes y artistas (desde el maestro campanero Llorenç Barber al artista ecuestre Bartabás), Marín sorprende en cada nueva creación.

En el espectáculo que presenta en el festival de Cultura de la Generalitat se atreve con una peculiar versión de 'La siesta del fauno', la famosa obra de Nijinsky que hizo evolucionar la danza hacia la modernidad. Sobre la música de Claude Debussy, Marín, acompañado de la bailarina Lucía Vázquez, pone en marcha los resortes de su personal arcano flamenco, encarnando la energía, los perfiles y los escorzos de un fauno aún más anguloso y descarnado que el original.

MOVIMIENTO LOCAL

Fusión de danza y circo es lo que ofrece el 7 de agosto, en la Glorieta de Sagunto, 'La banda', primera pieza de calle de la compañía ilicitana OtraDanza. Es una propuesta para todas las edades, con música original de Raquel Molano, dramaturgia de Lucas Escobedo, coreografía de Asun Noales y dirección escénica de Escobedo y Noales.

Por su parte, 'Perseverance', de la compañía alicantina Marroch, es una pieza para toda la familia que recrea la llegada de un robot a Marte. Un viaje para cuatro intérpretes que se convierte en una fábula sobre la vida en la Tierra y las posibilidades de interrelacionarse con los seres que habitarían aquel planeta, unos seres que se parecen a los humanos, pero que se comunican a través del movimiento y no de la palabra, trama que aporta el juego escénico a la pieza.

Por último, el Centre Cívic acogerá el 25 de agosto el dúo 'Vida', de Henar Fuentetaja y Miguel Tornero, directores y coreógrafos de la formación valenciana Cocinando Danza. La bailarina Sandra Belén interpreta el papel femenino en esta ocasión.