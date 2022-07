El jurado considera a Jorge Ignacio Palma "culpable" del asesinato machista de Marta Calvo, de Lady Marcela y de Arliene Ramos

El Jurado ha considerado a Jorge Ignacio Palma culpable de tres asesinatos machistas, los de Marta Calvo, Lady Marcela y Arliene Ramos, y del intento de matar a otras siete en la Comunidad Valenciana.

El jurado popular ha leído en torno a las 17.30 horas de este viernes el veredicto alcanzado tras 22 sesiones del juicio y cuatro jornadas de deliberaciones. El jurado, compuesto por 7 mujeres y 2 hombres, recibió a principios de semana la propuesta del objeto del veredicto, compuesto por 700 preguntas pactadas por las diferentes partes del procedimiento, tanto favorables como desfavorables para el acusado que debía responder y motivar.

El acusado ha defendido su inocencia durante la vista y, de hecho, en el turno de la última palabra, ha insistido: "Lo único que puedo decir es que no le he quitado la vida a nadie, no he drogado a nadie, no he violado a nadie ni he puesto droga a nadie en sus órganos genitales".

Al acusado se le ha considerado culpable, además de los tres crímenes machistas, con agravante de género, de otros siete delitos de abusos sexuales a otras jóvenes, todas ellas prostitutas; así como de una serie de delitos contra la salud pública (relacionados con la facilitación de drogas).

Marta Calvo, abuso sexual y ocultamiento del cuerpo

En el caso de Marta Calvo, los miembros del jurado sostienen que hubo indefensión y abuso sexual, que "actuó de manera sorpresa y sin posibilidad de defensa de la víctima" y que, al hacer desaparecer el cuerpo, pretendió ocultar las causas de la muerte, que ha quedado indeterminada, lo que ha infligido un mayor dolor a la familia.

Conocer las causas del fallecimiento y la ubicación del cuerpo era precisamente la principal obsesión de la madre de Marta Calvo, Marisol Burón, que ha comenzado a llorar al escuchar el fallo del jurado.

El veredicto añade que, en este caso, el acusado actuó dejando a la víctima sin posibilidad de defenderse, de forma sorpresiva, y continúa que también cometió sobre Calvo un delito contra la libertad sexual por imponerle unas prácticas a las que, de haberlas conocido, no habría accedido la víctima.

Asimismo, se le considera culpable de facilitar el uso de cocaína en las denominadas 'fiestas blancas' en un veredicto en el que el jurado hace referencia al agravamiento de la angustia de la familia con la desaparición del cuerpo y en el que se oponen a posibles beneficios de reducción de pena o de solicitar el indulto al Gobierno.

Las acusaciones piden prisión permanente revisable

Las acusaciones piden prisión permanente revisable, mientras que la Fiscalía solicita 120 años de prisión, 10 menos que lo que requería inicialmente tras retirarse una de las víctimas como acusación, que no quiso declarar en el juicio. La defensa reclamaba la absolución.

Por su parte, el jurado ha asumido como propias las peticiones de las acusaciones particulares de las víctimas, lo que abre la puerta a la posibilidad de pedir la prisión permanente revisable.

A su vez, el acusado ha escuchado visiblemente inexpresivo e impertérrito el veredicto, mirando hacia su izquierda, donde estaban los papeles de su abogada.

Para que se dieran por probados los hechos desfavorables para el procesado debía haber una mayoría de siete votos del jurado, compuesto por nueve miembros.

La magistrada que ha presidido el juicio se ha deshecho en elogios con el jurado y ha asegurado que "lo ha hecho magníficamente bien" con un veredicto "fundamentado, detallado y coherente" después de un juicio "muy complicado".

La Fiscalía y demás partes, por orden, informarán sobre la pena o medidas que deben imponerse al declarado "culpable".