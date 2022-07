Dime qué canal ves y qué profesional mejor lo representa

Una buena cadena de televisión va unida a una familia de comunicadores que define su carácter. Si pensamos en cada canal generalista, rápidamente debería venirnos a la cabeza un nombre propio: el del profesional más carismático de la emisora y que representa sus valores.

De La 1 de TVE es claramente Ana Blanco. Creíble, cercana y empática, la presentadora que más Telediarios ha conducido es un referente de televisión pública. De hecho, es uno de los pocos rostros en primera línea de La 1 que la audiencia asocia con Televisión Española. El resto se han ido dispersando. Anne Igartiburu es ahora compartida con Telemadrid, mientras que otras caras de la parrilla no alcanzan tanta popularidad por falta de autoría de la programación. En cambio, ver y escuchar a Ana Blanco retrotrae a una televisión pública segura de sí misma.

El presentador de 'Saber y Ganar', Jordi Hurtado. TVE

En La 2 de TVE no hay lugar a dudas. Jordi Hurtado no sólo presenta el espacio más visto de la segunda cadena, sino que también se ha transformado en una personaje de calado social tras 25 años al frente de Saber y Ganar. Su entonación, su estética y su exagerada simpatía es perfecta para mantener el ambiente que sustenta al concurso más culto de nuestra televisión. Porque Jordi Hurtado es como ese examinador que no sabes si es tu aliado o tu rival. Así su figura aguanta la tensión de un juego que representa el ADN de La 2: la inspiración desde el distendido entretenimiento que no envejece con el paso de los años. Porque no se queda en modas con fecha de caducidad, su materia prima es el conocimiento desde una perspectiva profunda.

Matías Prats 20M EP

¿Quién es el presentador que asocias a Antena 3? En la primera cadena de Atresmedia elegir un rostro predominante es más difícil. A primera vista, la cadena quizá ahora quiera ser Roberto Leal. El andaluz reúne juventud, simpatía y amigable cercanía. Pero si hay un profesional que se identifica con el canal es Matías Prats. Su experiencia, seguridad y credibilidad personaliza la veteranía de un televisión con un público que se siente reconocida en la imagen de franqueza de Prats.

Iker Jiménez, en una imagen de 'Horizonte', en Cuatro. CUATRO

La situación se complica al llegar al Cuatro de hoy. ¿Qué estrella se relaciona al canal? Cuesta más que en otras emisoras, lo que define el momento irrelevante que sufre una sintonía que vive por y para las necesidades de Telecinco. Sus profesionales van y vienen por las frecuencias de Mediaset. No se asocian a la tele roja que nació con Iñaki Gabilondo, que luego destacó con Los Manolos y que inventó la personalidad tróspida con la verborrea de Luján Argüelles. Pero hay un nombre que ahí sigue desde la fundación del canal: Iker Jiménez, el gran narrador y comunicador más fidelizado con Cuatro. Sin embargo, Jiménez está por encima de la cadena que emite sus programas porque ha logrado una marca propia aplastante que va más allá de la pantalla tradicional. Siempre ha sido él muy del más allá.

El presentador Jorge Javier Vázquez, en el plató de 'Supervivientes'. TELECINCO

Telecinco es Jorge Javier Vázquez. Telecinco cuenta con la familia más diversa de comunicadores, debería ser misión imposible elegir un nombre propio que destaque, pero es sencillo. Jorge Javier Vázquez es la persona que mejor representa la personalidad de la cadena: mordaz, imprevisible, guerrero y natural. Eso es Telecinco, un canal que no se puede pronosticar y que gana cuando da vía libre a la corrosión que es capaz de reírse de uno mismo. Ahí se cimienta el éxito de Jorge Javier Vázquez: la habilidad para ser tan travieso como es el espectador.

Antonio García Ferreras y Jordi Évole, en 'Al rojo vivo'. ATRESMEDIA

Llega el turno de La Sexta. El Gran Wyoming, Jordi Évole y Antonio García Ferreras son los tres nombres propios que la audiencia recuerda sin titubear al nombrar al canal verde. Wyoming con su inteligente contrainformativo, Évole con los matices del género documental y Antonio García Ferreras con la intensidad del directo. Y, al final, el público identifica más a Ferreras con el canal porque ha sido el eje vertebrador de La Sexta como televisión que ha incorporado el ritmo televisivo al periodismo clásico. El espectador ha interiorizado que si pasa algo, estará La Sexta para explicarlo con su apasionado sello de tele en directo.

Seis canales y sólo una mujer como el más destacado referente profesional que se asocia a una cadena generalista. Nada que ver con los años noventa. ¿Retrato de la sociedad desequilibrada que habitamos? La televisión ha ido girando hacia un bucle en el que, si nos fijamos, la mujer sufre unos peligrosos roles físicos. Siempre con tacón en pantalla. Mientras que el hombre mantiene su rol del paternalismo que se presupone que da más confianza. Cómo no van a correr las nuevas generaciones hacia otros lugares en donde se sientan más representadas...