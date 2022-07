Les exhumacions en marxa al cementeri d'Alacant preveuen la troballa de 367 víctimes del franquisme

La Conselleria de Transparència, Participació, Cooperació i Qualitat Democràtica dedicarà a aquests treballs un total de 462.565 euros, entre actuacions directes i subvencions destinades als ajuntaments de Petrer, Alacant i Castalla, a través de les convocatòries d'ajudes de 2021 i 2022, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

L'Ajuntament d'Alacant va sol·licitar i va obtindre subvenció per a excavar les fosses 3, 11, 12, 15, 17, 19 i 27. En aquesta part del cementeri s'espera trobar la majoria de les víctimes, on, segons les dades més actuals, estan enterrades 238 víctimes. La suma total de les ajudes concedides per la Generalitat al consistori per a aquestes actuacions ascendeix a 224.532 euros.

D'altra banda, les exhumacions promogudes per l'Ajuntament de Castalla, dotades amb 79.756 euros, se centren en les fosses 31 i 32, on es busquen les restes de 47 víctimes de la repressió franquista.

L'excavació de les fosses 4 i 18, on hi ha registrades 15 víctimes, la durà a terme l'Associació de Familiars de Represaliados pel Franquisme del Cementeri d'Alacant. Finalment, l'Ajuntament de Petrer s'encarregarà de la valleja número 12, amb huit víctimes probables. Les subvencions ascendeixen a 38.055 i 15.516 euros respectivament.

A més de la concessió d'ajudes a entitats i Ajuntaments, la Conselleria realitzarà actuacions directes en les fosses 9, 28, 30, 37, 38 i 40 del cementeri d'Alacant, on es tractarà de localitzar les restes de 59 persones. La dotació per a aquests treballs és de 104.705,39 euros.

PRIMERES TROBALLES

El passat mes d'abril van aparéixer les primeres restes de víctimes en el cementeri d'Alacant, després de dos excavacions anteriors en sengles fosses on es va constatar que la terra havia sigut remoguda i on no es va poder trobar resta alguna.

Fins al moment, en quatre fosses s'han trobat 73 víctimes procedents de les localitats alacantines d'Asp, Alcoi, Ibi, Novelda, Elx, Benejússer, Almoradí, Banyeres, Callosa de Segura, Elda, Torrevella, Onil, Montfort, Rojals, Cocentaina i Monòver, a més de Madrid i La Unión, a Múrcia.

La consellera de Transparència, Participació, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, ha subratllat que "cada vegada s'està més prop d'aconseguir un territori lliure de fosses, un objectiu bàsic per a seguir avançant amb la democràcia". "Esperem recuperar les restes de 367 víctimes per a retornar-los als seus sers estimats que esperen aquest moment més de 80 anys", ha manifestat.