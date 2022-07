València, finalista amb Càller per a convertir-se en la Capital Verda Europea 2024

La capital del Turia s'ha convertit oficialment en finalista per a aconseguir el títol, ja que la Comissió Europea ha seleccionat a les dos aspirants finals entre huit candidatures. El pròxim 27 d'octubre anunciarà la guanyadora.

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha donat a conéixer aquesta "gran notícia per a la ciutat". "Ens consolidem com el referent europeu mediterrani de les polítiques sostenibles", ha asseverat.

El primer edil ha manifestat que "en pocs anys hem aconseguit canviar la imatge de la ciutat i ara es postula amb paràmetres d'innovació i sostenibilitat".

En eixe sentit, ha recordat que València "apareix en el mapa" per fites com la Capitalitat Mundial del Disseny 2022, la Capitalitat Europea del Turisme Intel·ligent 2022, la Capitalitat de l'Alimentació Sostenible 2017 o ser una de les cent ciutats triades per la Unió Europea per a ser climàticament neutra en 2030.

D'ací a tres mesos, València defendrà els seus valors mediambientals davant el jurat reunit en el municipi francés de Grenoble, que és l'actual Capital Verda Europea. Haurà de competir amb Càller i una de les dos s'alçarà amb el guardó.

Darrere han quedat Múrcia, Prato (Itàlia), Florència (Itàlia), Cracovia (Polònia), Sofia (Bulgària) i Kosice (Eslovàquia), la resta d'aspirants que hui no han superat el filtre.

Joan Ribó ha subratllat que "no és només un treball del govern", sinó un esforç conjunt de tots els servicis municipals implicats, amb el suport de "la immensa majoria de regidors i regidores de la corporació i moltes institucions valencianes".

És la primera vegada que València opta a la Capitalitat Verda Europea (European Green Capital Award), una distinció amb la qual la Comissió Europea premia els esforços de les ciutats del continent per a millorar el medi ambient i la qualitat de vida. També és la primera vegada que aquest recompensa recaurà en un país mediterrani, ja que fins ara estava associada a urbs del nord d'Europa.

Per la seua banda, el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha expressat que, "a pesar de la complexitat d'aquest repte, les condicions de partida són inigualables".

"BON CURRÍCULUM"

Com a exemples del "bon currículum de València", Campillo s'ha referit al Parc Natural de l'Albufera, el Parc Natural del Túria, l'horta periurbana, el Jardí del Túria, la infraestructura verda, les iniciatives de mobilitat sostenible, les actuacions de recuperació de l'espai públic i les millores en la gestió de residus urbans.

Per al vicealcalde, l'avanç en el procés de selecció "és un senyal que estem en el bon camí cap a la sostenibilitat" i que "les polítiques verdes són irreversibles i cal afermar-les en les pròximes dècades".