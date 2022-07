Cristina se queda muy decepcionada tras su beso húmedo con Luis en 'First dates': "Un poco empalagoso, me ha metido el morro"

Una cita puede resultar muy diferente para cada persona implicada. Es lo que ha pasado en First dates con Cristina y Luis. Este creía que todo había ido genial, pero la realidad según ella es muy diferente tras un beso que se han tenido que dar en una prueba.

El encuentro, en términos generales, fue muy bueno. Los jóvenes trataron muchos temas y vieron que compartían varias cosas, entre ellas una amiga en común, quien precisamente es una persona muy importante tanto para Cristina como para Luis.

El momento que lo cambió todo llegó con los postres. La posible nueva pareja comenzó a abrir bolas en el baño como parte de la dinámica del programa y les tocó darse un beso húmedo. Al principio, ella se mostró reticente, pero él se lanzó.

Los dos se fundieron en un beso, algo que a ella no le gustó nada: "Me ha parecido un poco empalagoso. Me ha metido el morro. Me gusta su personalidad, pero la que maneja el tiempo soy yo",

Tras ese episodio, llegó la hora de decidir si querían tener una segunda cita. Cristina fue clara. "Al principio ha ido todo superbién, pero luego me ha cortado todo lo de ir tan a saco, todo tan rápido. De personalidad me encantas, pero la chispa no ha terminado de encenderse", le dijo a Luis, que vio como una nueva oportunidad se esfumaba.