Llum verda a la societat pública que gestionarà les ITV i subrogarà el personal de les concessionàries

El ple del Consell ha autoritzat aquest divendres la creació de la Societat Valenciana d'Inspecció Tècnica de Vehicles com a societat mercantil pública per a la prestació del servici públic d'ITV i de les inspeccions tècniques dels vehicles per encàrrec de la Generalitat. El personal de les concessionàries que brinden el servici des de fa 24 anys serà subrogat per la nova mercantil.