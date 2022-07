Ampliades fins a final de juliol i a tots els sectors les ajudes de 300 euros per a autònoms

Per a accedir és necessari que els autònoms estiguen inscrits en qualsevol dels epígrafs de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). També hauran de tindre el seu domicili fiscal a la Comunitat Valenciana, acreditar mitjançant una declaració responsable que s'han vist afectades econòmicament per la pujada de costos energètics i estar donats d'alta en el Règim Especial d'Autònoms des del 24 de febrer de 2022, inclosa eixa data, fins a la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV).

En tot cas, les sol·licituds que ja s'hagueren presentat en el termini inicial són vàlides i produeixen efectes, amb el que no és necessària una nova presentació.

Per la seua banda, la presentació de noves peticions es realitzarà a través de dos tràmits per a facilitar la seua gestió. El primer serà el de la sol·licitud de cita prèvia, que s'iniciarà a les 00 hores del dissabte 23 de juliol i finalitzarà a les 23.59 hores del divendres 29. Aquest tràmit, sense necessitat de firma electrònica, només servirà per a indicar als sol·licitants una data i franja horària concreta en la qual podran accedir al procediment telemàtic de gestió de l'ajuda.

En aquesta fase únicament s'haurà d'introduir la identificació fiscal del sol·licitant de les ajudes (no del representant), un correu electrònic i un telèfon de contacte. El sistema informarà de la franja de temps i dia assignat per a presentar la sol·licitud.

En el segon tràmit, en el qual es gestionarà pròpiament l'ajuda, sí serà necessària la firma electrònica i només estarà accessible per als interessats dins del termini assignat en la fase de cita prèvia.

Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat a través del procediment 'Sol·licitud d'ajuda de suport a les i els treballadors autònoms'. No obstant açò, tots els interessats tindran la seua disposició en la web de la Conselleria d'Hisenda la informació sobre la convocatòria, els documents requerits i un accés directe a la seu electrònica.

En el formulari de sol·licitud, els interessats hauran de presentar una declaració responsable que no han rebut subvencions per un límit superior als establits pel marc temporal d'ajudes d'estat de la Unió Europea (35.000 euros en el cas del sector primari i 400.000 euros per a la resta de sectors econòmics), així com que no està afectat per les sancions que la UE ha imposat arran de la invasió d'Ucraïna per Rússia.

Les ajudes ixen de recursos propis de la Generalitat, fons europeus i del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència (MRR) del Govern.