Aigües de Barcelona y la CONFAVC promueven la mejora de la calidad de vida de una decena de barrios

Aigües de Barcelona y la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), junto con tres de los ayuntamientos participantes (Gavà, Sant Feliu de Llobregat y Viladecans), han hecho balance, en un acto en Barcelona, de los casi seis años de colaboración en el proyecto ‘A-porta, acompañando puerta a puerta’.

Al acto, que ha contado con la presencia de los equipos de picaportes de los municipios donde se despliega el proyecto actualmente, han asistido Jordi Giró, presidente de la CONFAVC; Felipe Campos, consejero delegado de Aigües de Barcelona; Gemma Badia, alcaldesa de Gavà; Oriol Bossa, alcalde de Sant Feliu de Llobregat, y Gisela Navarro, segunda teniente de alcalde de Acción Comunitaria y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Viladecans.

Felipe Campos ha destacado que A-porta “es un ejemplo de trabajo en red desde la base, el barrio, a partir del trabajo de los picaportes”. “Es también un trabajo en red institucional, que demuestra cómo la colaboración conjunta entre empresas como Aigües de Barcelona, entidades como la CONFAVC y ayuntamientos puede generar proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas, dignifican los barrios y rompen con el aislamiento social”, ha añadido Felipe Campos.

Por su parte, Jordi Giró ha subrayado que "A-porta es la suma de la cohesión entre vecinos y vecinas, de la sensibilidad de los municipios y de Aigües de Barcelona, quién no sólo colabora, sino que se implica, siempre para no dejar a nadie estrás”. Y ha reconocido las tareas de los picaportes, “quiénes son la verdadera alma del programa”.

Según los datos de la CONFAVC, desde 2016 el proyecto ‘A-porta, acompañando puerta a puerta’ ha contado con 110 picaportes y ha llegado a 22.122 personas de 21 barrios de 12 municipios catalanes. Los diferentes equipos de picaportes han visitado 14.423 hogares de toda Cataluña y han hecho 7.375 entrevistas a más de 10.000 personas que les han abierto la puerta.

A través del programa A-porta, un grupo de personas carismáticas de los barrios se convierten en picaportes, vecinas y vecinos que, en coordinación con servicios sociales y desde la relación de confianza, visitan todos y cada uno de los hogares del barrio para detectar situaciones de vulnerabilidad y soledad no deseada e informar de los mecanismos y ayudas que ofrecen las administraciones y otras entidades, como Aigües de Barcelona, a través de las tarifas sociales y bonificaciones.

El programa, inspirado en el proyecto francés Voisin Malin, se inició en 2016 en el barrio de Ciutat Meridiana de Barcelona, y posteriormente, se ha desplegado en otros barrios de la ciudad y una decena de municipios de Cataluña como Sant Feliu de Llobregat, Gavà, Sabadell, Mataró, Tarragona, Reus, Santa Coloma de Gramenet y Viladecans, con el objetivo de detectar situaciones de vulnerabilidad, asesorar a gente mayor que se encuentra sola y fomentar la convivencia y el civismo.

Aigües de Barcelona se sumó al programa proyecto A-porta en 2016. Desde entonces, gracias al apoyo de la compañía, el proyecto se ha desplegado en 10 de los 21 barrios: Ciutat Meridiana, Torre Baró y Vallbona de Barcelona; los barrios de la Montserratina y la Unión de Viladecans; Ausiàs March, Ca n’Espinós, Les Ferreres y Pisos del Congrés de Gavà, y Can Calders de Sant Feliu de Llobregat.

Picaportes, clave para llegar a los hogares

Una de las claves del éxito del programa son los picaportes, personas formadas en el programa que consiguen llegar a la puerta de casa de los vecinos, escucharlos, detectar sus necesidades y asesorarlos para intentar mejorar su calidad de vida. Los equipos de picaportes, un 90% de mujeres, están formados por aproximadamente 8 vecinas y vecinos del barrio, personas vinculadas a las asociaciones o entidades del territorio y que son un reflejo de su diversidad.

Durante las visitas a los hogares, los picaportes informan y acompañan a los vecinos en términos de pobreza energética, acceso a derechos sociales, soledad no deseada de la gente mayor, mujeres e igualdad, aislamiento social no deseado, búsqueda de empleo, gestión de residuos, convivencia y civismo, etc.

En el marco del proyecto, las personas picaportes también tienen la oportunidad de mejorar su situación laboral, ya que son formadas, contratadas y coordinadas para hacer el asesoramiento vecinal. De media, cada picaporta visita unas 40 viviendas al mes y hace unas 10 entrevistas.