Mas, davant el rebuig de Colomer a la taxa turística: "Si algú no està d'acord, haurà de prendre decisions personals"

Mas (Compromís) ha valorat així la negativa reiterada de Colomer (PSPV) al tribut consensuat pels socis del govern valencià, pendent de tramitació parlamentària i a aplicar de manera voluntària per cada ajuntament a partir de 2024. Precisament, el titular de Turisme CV va participar fa uns dies en la presentació d'un estudi encarregat pel seu departament a la Universitat d'Alacant que conclou que la taxa no seria oportuna almenys a mitjà termini.

En la roda de premsa després del ple del Consell, la també consellera d'Igualtat ha volgut deixar clar que la posició del govern del Botànic sobre la taxa és la dels grups que ho sustenten en Els Corts (PSPV-Compromís-UP), que van consensuar el projecte des del diàleg i amb "una única solució o mesura política sobre tres mirades diferents".

"S'ha codecidit i s'ha arribat a un acord", ha recalcat, insistint que les propostes 'botàniques' són globals "i no personals".

Per açò ha defès que "si algú no se sent còmode amb els acords en el marc del Botànic de manera unitària, amb codecisió, consens i diàleg; si no se sent d'acord, evidentment haurà de prendre decisions personals".

Açò sí, Mas ha remarcat que no li correspon ni a ella ni al Consell dir quines han de ser eixes decisions: "Nosaltres tenim clar el nostre posicionament com Botànic i és el que hem deixat clar en la tramitació en Les Corts".

DEMANA A FEIJÓO QUE S'ACLARISCA AMB EL PP

D'altra banda, preguntada pel rebuig a l'impost a les pernoctacions que va manifestar aquest dijous a València el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que "tindrà problemes amb els seus companys de Màlaga, que també estudien com implantar la taxa".

"No és una qüestió de partits, sinó de necessitat o idoneïtat", ha asseverat, i ha cridat Feijóo a preguntar als seus companys de partit "que haurà de fer (sobre la taxa) quan arribe al Govern, si és que arriba".