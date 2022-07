L'exconsellera Carolina Pascual, nomenada comissionada per a la Digitalització i la Ciberseguretat de la Generalitat

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, qui ha mantingut aquest divendres una trobada amb la professora titular de la Universitat d'Alacant del Departament de Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal.

En aquesta trobada, Puig li ha comunicat la seua decisió de designar-la com a responsable de l'anàlisi de la situació de la Comunitat Valenciana, i, en particular, de la Generalitat en matèria de polítiques digitals i de la realització d'estudis i informes per a la seua millora. En la reunió també ha participat el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España.

Segons assenyalen fonts de Presidència, la creació i nomenament de la Comissionada es realitzarà mitjançant decret del president de la Generalitat, que justifica la decisió en "la necessitat de disposar d'una visió global de la situació en matèria de seguretat de la informació".

L'objectiu és "portar avant una estratègia coherent en la planificació, coordinació i control de les polítiques digitals, de les tecnologies de la informació, de les telecomunicacions i les comunicacions corporatives i de la teleadministració de la Generalitat, que permeten continuar amb la transformació digital de la Comunitat Valenciana i de l'administració de la Generalitat".

En aquest sentit, el text assenyala que la Universitat d'Alacant, i en particular el departament de Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal, dedica especial atenció i té una àmplia experiència en l'estudi i desenvolupament de la tecnologia, la ciència i les polítiques digitals de la Comunitat Valenciana, en la realitat històrica, social i econòmica en la qual es troba inserida, motiu pel qual justifica l'elecció de Carolina Pascual com a Comissionada.

Carolina Pascual va estar tres anys al capdavant de la Conselleria d'Innovació, Universitats i Societat Digital, fins a la remodelació del Consell que es va dur a terme el passat mes de maig, en la qual va ser substituïda per Josefina Bueno.