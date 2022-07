El veredicto por los crímenes de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela se conocerá esta tarde

La Oficina del Jurado de la Audiencia de Valencia ha convocado a las partes a las 15.30 horas para la lectura pública del veredicto del jurado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El jurado popular inició sus deliberaciones el lunes tras más de un mes y 22 sesiones del procedimiento en el que se ha juzgado a Jorge Ignacio P.J.

El jurado, compuesto por siete mujeres y dos hombres, recibió a principios de semana la propuesta del objeto del veredicto, compuesto por diferentes preguntas pactadas por las diferentes partes del procedimiento, tanto favorables como desfavorables para Jorge Ignacio P.J., y que hay que responder y motivar correctamente.

El acusado ha defendido su inocencia durante la vista y, de hecho, en el turno de la última palabra, insistió: "Lo único que puedo decir es que no le he quitado la vida a nadie, no he drogado a nadie, no he violado a nadie ni he puesto droga a nadie en sus órganos genitales".

Al acusado se le atribuye, además de los crímenes, otros siete delitos de abusos sexuales a otras jóvenes, todas ellas prostitutas. Se enfrenta a la prisión permanente revisable, tal y como reclaman algunas acusaciones, mientras que la Fiscalía le solicita 120 años de prisión, 10 años menos que lo que requería inicialmente tras retirarse una de las víctimas como acusación, que no quiso declarar en el juicio. Le atribuye tres delitos de homicidio y 10 abusos sexuales. Por su parte, la defensa reclama la absolución.