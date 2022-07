Los rumores de crisis entre Ortega Cano y Ana María Aldón han terminado por sacar de sus casillas al torero, que exigió a la prensa que dejasen el tema y aseguró que el matrimonio estaba perfectamente.

Este viernes, Paloma García-Pelayo, colaboradora de El programa del verano ha destacado que Ana María Aldón "está buscando casa, una vivienda independiente, desde hace tiempo": "Tiene la decisión tomada, pero no la va a hacer pública".

"Es muy probable que este fin de semana se despida de su programa y se tome unas vacaciones junto a su hijo. Me reitero en que, después del verano, veremos a una nueva Ana María Aldón", ha señalado la periodista del Club Social.

De la misma manera, García-Pelayo ha resaltado: "Hasta donde yo sé, no han tenido una conversación, pero se están cruzando en el camino". Ante las preguntas de sus compañeros, acerca de si la pareja se ha separado, Paloma ha respondido: "Si entendemos por 'separados' que estén viviendo en casas diferentes, sí".

Basándose en la información de su compañera, Adriana Dorronsoro ha apuntado: "Estoy segura de que en septiembre u octubre veremos cómo esa pareja se rompe". A esto, Leticia Requeijo ha agregado que "ya el año pasado, en Costa Ballena, era imposible verles juntos".

También Joaquín Prat ha resaltado que Ortega Cano "no sale mucho" y "no hace mucha vida social", precisamente, una de las demandas de Aldón, que reclamaba tener más salidas con su pareja. Finalmente Paloma García-Pelayo ha sentenciado: "Ha pedido respeto. Las declaraciones de Ortega Cano me llamaron mucho la atención porque no le vi así ni con Rocío Jurado".