Cristini habla de los problemas que está teniendo para recuperar su cuenta de TikTok tras ser hackeada: "Estoy por hacer una nueva"

Es habitual que las cuentas de TikTok de los personajes más relevantes a veces sean objetos de ataques de hackers. Sin embargo, aunque la confusión que suele durar un par de días, para la streamer Cristinini ya van casi tres semanas.

La joven ha comentado en su canal de Twitch, según Movistar eSports, que ni siquiera está segura de que sea un hacker. "No tengo ni idea de lo que ha pasado", ha reiterado a sus seguidores, asegurando que ella no le había dado la cuenta voluntariamente a nadie.

"La cuenta la tiene otra persona a la cual yo no le he dado permiso y no la puedo recuperar", se ha lamentado, explicando que le ha pedido ayuda a TikTok, pero en dos semanas y media no han hecho nada.

Su nuevo nombre en Tiktok está bueno, pero Cristinini sonaba mucho mejor. pic.twitter.com/TBagCH3lyr — Luis 222 🇦🇷 (@LuisB222) July 16, 2022

El aspecto de su cuenta al principio estaba repleto de vídeos sobre coches bajo el nuevo nombre de "otro done" y otras fotos. Todas sus publicaciones han desaparecido, aunque parece que en las últimas horas están volviendo.

A cris parece que le han devuelto tik tok pero no mucho pic.twitter.com/Z8JqzKakO7 — yo, mikel (@Puesyaqueestamo) July 20, 2022

La restauración está, sin embargo, no es suficiente. "No me la están arreglando, estoy por hacer una nueva desde cero porque mis vídeos no están como deberían estar".

"Están en ello, pero si yo me ganase la vida en TikTok a mí me joden", ha reflexionado también: "Si fuese tiktoker me han jodido la carrera porque ahora el algoritmo rechaza mi cuenta".

Y aunque casi no consigue monetización por la cuenta, su faceta de influencer sí se desarrolla en la red social china y algunas campañas publicitarias que ha hecho han desaparecido y no puede publicar nuevas allí. De momento, ha resignado a pasarse a Instagram para no perder los acuerdos con las marcas.