Feijóo proposa un PERTE turístic, un pla Renove d'hotels i altres huit mesures per a impulsar el sector

Així ho ha donat a conéixer en una compareixença des de l'Hotel Cimbel de Benidorm, després de reunir-se amb representants del sector turístic al costat del president del PPCV, Carlos Mazón.

El dirigent del PP ha ressaltat que Benidorm és "probablement la ciutat més coneguda del món des del punt de vista del turisme d'Espanya". Ha cridat a "desestacionalitzar" i "diversificar" el sector, amb la ciutat alacantina com a exemple, "un dels llocs que millor ho ha aconseguit en els últims anys". Feijóo ha ressaltat que aprofitara la pandèmia per a "invertir" i "millorar la qualitat", la qual cosa ha permès que "torne a florir" com a destinació i aportara "molta ocupació i riquesa" a la "danyada economia espanyola".

Sota aquesta filosofia, ha enunciat deu propostes dirigides al sector. En primer lloc, un PERTE específic amb 12.000 milions d'inversions en el sector. També, "reprendre" el programa de turisme social i termalisme de l'Imserso i "dotar-ho amb els diners que es va deixar de gastar en els anys de pandèmia".

En tercer lloc, ha plantejat baixar l'impost especial d'hidrocarburs i deixar al 5% el del de subministrament de calefacció i de refrigeració. Igualment, ha apostat per "temperar" la devolució dels préstecs ICO per a evitar la "fallida" dels autònoms del sector.

Entre les mesures de Feijóo per al turisme està un pla Renove per a la reforma d'apartaments turístics i hotels; reforma apartaments turístics i hotels; facilitar el control de passaports britànics on acudeix molt turisme d'aquest país; una "reducció significativa de taxes aeroportuàries" i "fer plans de turisme segur" al costat d'oficines d'atenció al turista estranger.

Finalment, ha posat sobre la taula un sistema integral d'ajudes a les agències de viatges i "cuidar especialment" al turisme rural, d'interios i territoris despoblats a través de la digitalització i promoció.