Una segona sentència del TSJCV anul·la la ZAL del Port de València

La sentència, datada el 6 de juliol, respon a un recurs presentat pel col·lectiu Per l'Horta en representació de la plataforma Horta és futur, No a la ZAL, i s'uneix a la resolució anulatoria que ja va dictar l'alt tribunal valencià al març en resposta al recurs presentat per l'associació veïnal La Unificadora de la Punta.

La sala -que reprodueix arguments donats aleshores- estableix en la sentència que el pla especial de la ZAL hauria d'haver sigut sotmès a una avaluació ambiental estratègica ordinària, i no simplificada, com va fer l'Administració autonòmica.

El sòl sobre el qual està prevista la ZAL -un terreny de 772 000 m2- no pot considerar-se urbà, com defenia la Conselleria d'Habitatge, perquè els dos plans especials anteriors que modificaven el Pla General d'Ordenació Urbana de València per a donar-li cobertura havien sigut anul·lats, la qual cosa suposa que els terrenys mantinguen la classificació de sòl no urbanitzable de protecció agrícola especial.

Sobre aquest tema, el portaveu de Per l'Horta en representació d'Horta és futur, No a la ZAL, Antonio Montiel, ha asseverat que "la nova sentència confirma una altra vegada la il·legalitat sobre la qual se sustenta el projecte de la ZAL, aprovat definitivament en 1999 amb una resolució de la Conselleria d'Obres Públiques".

"EXPULSAR EL VEÏNAT DE LA PUNTA"

"Prop de 25 anys després del començament del projecte, els terrenys continuen sense ús i el Port ha continuat funcionant i en creixement. Els fets han demostrat que la ZAL no era ni tan sols necessària, en contra del que argumentava el Port per a expulsar el veïnat de la Punta", subratlla Montiel en un comunicat.

Per L'Horta retrau que la urbanització de la ZAL va suposar "la destrucció de 70 hectàrees d'horta en plena producció i l'expulsió de les seues cases de més de 100 famílies". "La ZAL va ser un error estratègic amb un cost social i mediambiental molt elevat", resum.

"I el més trist -prossegueix Montiel- és que el Govern del Botànic, que es va presentar com el de les persones done continuïtat a la política depredadora del territori del PP i defenga els interessos d'un grapat d'empreses del lobby portuari en contra dels del conjunt de la ciutadania".

La plataforma defèn la reversió de la ZAL per a convertir-la en un espai verd que connecte el llit del Turia amb el parc natural de l'Albufera.

"En un context de crisi climàtica que comporta estius més llargs i temperatures sufocants, ens fan falta més espais verds per a la ciutadania. No es pot oblidar, a més, que el cost econòmic de revertir la ZAL en verd no és superior al de continuar amb la seua urbanització, ara il·legalitzada", exposa Montiel, que també ha demanat a la Generalitat Valenciana i a l'Autoritat Portuària de València que desistisquen de recórrer la sentència en cassació i abandonen de manera definitiva el projecte.