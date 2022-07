Detingudes cinc persones d'un grup dedicat a la venda d'estupefaents a Gandia

Les investigacions es van iniciar quan els agents van tindre coneixement que un home podria dedicar-se a la venda de substància estupefaent des d'un establiment recreatiu situat a la localitat valenciana de Gandia.

Els agents van establir un dispositiu de vigilància en els voltants del centre i van observar que un empleat utilitzava una caseta prefabricada que formava part de les instal·lacions per a realitzar presumptament la venda de la droga a la menuda.

Així mateix, van comprovar com el mateix lloc servia també com a punt de proveïment i venda de la droga per part dels proveïdors al sospitós, després d'observar com un d'ells acudia a una cita amb ell per a subministrar-li la substancia estupefaent, acompanyat de la seua parella sentimental i les seues dos filles de poca edat per a no alçar sospites. En altres ocasions, el sospitós es desplaçava localitats pròximes a Gandia per a proveir-se directament de la droga.

A més, els investigadors van esbrinar que els proveïdors tenien la substancia estupefaent oculta en un domicili d'una localitat valenciana on també mantenien una plantació de marihuana, segons les mateixes fonts.

Finalment, després de la plena identificació dels proveïdors, els agents, van practicar l'entrada i registre en els domicilis dels sospitosos, intervenint 217 plantes de marihuana, a més de 3.164 grams de la mateixa substància; 622 grams de pel que sembla cocaïna; 17,64 grams de pel que sembla haixix; 6.010 euros, quatre armes d'airsoft; cinc bàscules de precisió, i quatre telèfons mòbils, entre altres efectes.

Després de finalitzar les indagacions, els policies han detingut cinc persones, quatre homes i una dona, d'entre 26 i 59 anys, d'origen espanyol i lituà, per un delicte de contra la salut pública, un d'ells amb antecedents policials, com a presumptes autores d'un delicte contra la salut pública. Els arrestats han passat a disposició judicial, que ha decretat l'ingrés a la presó de dos d'ells.