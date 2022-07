Els ninots indultats de 2022 ja formen part de la col·lecció del Museu Faller de València

El ninot indultat gran és obra de l'artista faller Carlos Carsí, modelat per Sergio Penadés, de la comissió L'Antiga de Campanar, de la Secció Especial, sota el lema 'Fantàstika Indumentària'. Mentre que el Ninot Indultat Infantil, obra de José Gallego, de la comissió Convento Jerusalén-Matemático Marzal, també de la Secció Especial, es va presentar sota el lema 'Mare Mòbil'.

Els artistes fallers i els representants de les respectives comissions han sigut els encarregats d'oficialitzar l'entrega dels conjunts durant l'acte celebrat a les portes del Museu Faller i que ha estat presidit pel regidor de Cultura Festiva i president de Junta Central Fallera, Carlos Galiana, les Falleres Majors de València, Nerea López i Carmen Martín, i les seues Corts d'Honor, i el Mestre Major del Gremi d'Artistes Fallers de València, Paco Pellicer, entre altres autoritats i assistents.

La Fallera Major de València, Carmen Martín, ha felicitat als artistes fallers i a les comissions L'Antiga de Campanar i Convento Jerusalen- Matemático Marzal, que "van apostar per dissenyar i crear aquests ninots per a la posterioritat".

"Gràcies per continuar augmentant aquesta col·lecció de ninots, una exposició permanent d'aquest art efímer que cada mes de març inunda els nostres carrers", ha pronunciat, alhora que ha valorat el treball dels artistes fallers: "Tot açò no haguera sigut mai possible sense les persones que fan art amb les seues mans i posen tot el seu cor en el que fan i que no són uns altres que els artistes fallers que, amb el seu equip, han treballat de valent perquè tot tirara avant un any més".

"Sou l'exemple que, malgrat aquests dos difícils anys, heu donat el millor de vosaltres mateixos i tot esforç té recompensa, una recompensa que, en aquest cas, és eterna", ha afegit.

Per la seua banda, la Fallera Major Infantil de València, Nerea López Maestre, ha felicitat a les comissions que han tingut la sort de ser guardonades amb els premis de Ninot indultat i Ninot indultat Infantil d'enguany 2022.

"Els vostres ninots són molt especials perquè, per mèrit propi, es van lliurar del foc el dia de la Cremà i hui passen a ser història de les falles en entrar al museu faller per a ser recordats i contemplats per tots els visitants", ha expressat, i ha animat als artistes i comissions a "continuar treballant i esforçant-vos per fer més gran aquesta festa".

"CASA COMUNA"

El director del Museu Faller de València, Gil Manuel Hernández, ha donat la benvinguda a les noves peces que s'incorporen a la col·lecció, un fet que significa "la culminació del nostre particular cicle com a museu de la festa de les Falles". "El Museu Faller de València és el gran referent patrimonial de la cultura de la falla i de la falla com a cultura. És la casa comuna de fallers, amants de les falles, turistes, visitants, alumnes, mestres, investigadors, periodistes, guies turístics i artistes", ha manifestat.

En definitiva, ha subratllat, "una institució cultural que, fent el seu treball modest però honestament, vetla pel patrimoni faller i la cultura festiva de les Falles".

"I que té molt clar -ha continuat- que ha de continuar reinventant-se en un món cada vegada més incert. Amb tot, ací dins, hi ha una certesa: el llegat de la festa està protegit. Gràcies a tots i totes, a les comissions per apostar per l'art faller, als artistes per creure en el que fan, a les institucions per tindre voluntat política de fer la nostra festa més gran, i als ciutadans i visitants per confiar en el nostre treball".

QUADRES OFICIALS

Paral·lelament, s'ha celebrat l'entrega dels quadresoficials de les Falleres Majors de València dels exercicis 2019-20 i 2020-21, Consuelo Llobell, i del 2021/22, Carmen Martín. El primer és obra de l'artista José Borrell Egea, mentre que el segon porta la firma de Marina Puche.

"Hem volgut fer una cosa diferent, i per a fer-ho necessitàvem a dos dones valentes, com són Carmen Martín i Marina Puche. Hem acabat un moment i havíem d'obrir una nova etapa. I com açò és un museu volem que cada any siga un pintor o una pintora qui aporte la seua visió, com en qualsevol altre museu", ha expressat Carlos Galiana.

"He volgut plasmar el vestit de Carmen Martín d'una manera diferent. El seu somriure és molt especial i espectacular, i volia que quedara palés en el quadre", ha explicat Marina Puche, que ha agraït el fet que suposa poder compartir museu amb el seuavi i el seu pare, "al costat de grans artistes fallers".