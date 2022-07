Baldoví "desafia" Feijóo a donar suport en el Congrés a la reforma del finançament que proposa Compromís

Baldoví s'ha referit d'aquesta manera a les paraules que aquest dijous va pronunciar el líder dels 'populars' en la seua visita a València, en la qual va reconéixer l'infrafinançament del territori valencià. "Ho he dit no només hui sinó altres vegades: les CCAA amb menys ingressos per població real ajustada són la Comunitat Valenciana i Múrcia, per tant tenen un infrafinançament perquè estan molt per davall de la mitjana en finançament per població ajustada, que és el model actual que tenim i és prioritari actualitzar-ho", va asseverar.

Sobre aquestes afirmacions, el parlamentari de Compromís ha comentat que "Feijoo ho té molt fàcil: ara a la tardor es debatrà en el parlament espanyol la proposició de llei de reforma del finançament autonòmic que Compromís ha presentat en el Congrés, si vol demostrar que el seu discurs ací no són paraules buides per a enganyar a la ciutadania només ha de donar suport a la nostra iniciativa".

L'aprovació de la reforma legislativa impulsada per Compromís suposaria "automàticament l'aplicació d'un repartiment just del finançament autonòmic, no només per a el País Valencià, sinó també per a la resta d'autonomies del règim comú, en substituir-se l'actual criteri de població ajustada pel de població de dret, en relació al cost dels servicis públics que es presten en cada territori", recalquen des de la coalició.

Així mateix, afigen, "es crearien fons de garantia i de compensació, alhora que s'engegaria un sistema per a acabar amb el deute històric creat per l'infrafinançament".

"Desafiem a Feijoo al fet que el PP vote a favor d'aquesta proposició de llei que acabaria amb la gran injustícia que patim els valencians i valencianes des de fa dècades, alhora que cap comunitat ix perjudicada. És així de senzill, damunt de la taula hi ha una proposta molt concreta, el PP ha de demostrar que una vegada més el discurs que fan ací no canvia en tornar a Madrid. Els seus governs han sigut un factor clau del problema que patim, que demostren ara amb fets que volen formar part de la solució", ha conclòs Baldoví.