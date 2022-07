Ana rechaza el beso de Carlos tras su cita en 'First dates' con una cobra: "Todavía no toca"

A veces las primeras impresiones juegan una mala pasada. Y si no que se lo digan a Ana. Nada más verle entrar por la puerta del restaurante de First dates, Carlos no le gustaba en absoluto.

Sin embargo, ha sido intercambiar las primeras palabras con él y descubrir que es un hombre bastante interesante y que encaja mucho con su personalidad y forma de vida.

Algo que ha sido recíproco, ya que a Carlos le ha parecido "una persona interesante y agradable" y con la que puede hablar de cualquier cosa, puesto que los temas de conversación no se acaban entre ellos.

A la hora de decidir si quieren tener una segunda cita, Ana se ha sentido ligeramente abrumada por un acto de Carlos. El hombre, nada más sentarse ella en la silla para comentar qué tal ha ido la cita, ha intentado darle un beso en la boca.

A lo que Ana le ha respondido con una cobra. Aunque más que una, varias, ya que ha intentado besarla en tres ocasiones, sin obtener resultado más allá de dos besos en la mejilla. “Pero bueno, ¿esto qué es? No empecemos, que todavía no toca”, dijo ella con risa nerviosa.

Tras el momento incómodo, ninguno lo ha dudado y han decidido tener una segunda cita. "Yo no puedo dejar pasar esta ocasión sin tener un segundo, tercer y cuarto encuentro”, comentó él.