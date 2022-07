Barcala exigeix al PSPV "més respecte" a l'Ajuntament i demana a Puig que "pare d'una vegada la baralla" en el grup

"He mantingut un respectuós silenci respecte dels problemes interns dels socialistes, però la seua guerra de guerrilles afecta a la imatge de serietat que els alacantins esperen dels seus representants; i cal dir que ja està bé i reclamar-los que deixen d'usar la institució per als seus permanents ajustos de comptes", destaca el primer edil en un comunicat.

"Estem parlant -continua- de comissions de l'Ajuntament d'Alacant i de consells d'administració d'empreses mixtes en les quals participa el consistori, on s'estan produint canvis a instàncies d'un portaveu del que diuen que va a dimitir, però no ho fa i davant el que el PSOE no fa res, la qual cosa contribueix a generar més confusió cada dia que passa".

L'alcalde 'popular' ha reclamat als socialistes "que pensen per una vegada en els alacantins, que reflexionen sobre el que estan fent, que mediten si per a açò els van votar els qui ho van fer fa uns anys; i una vegada pensat, que actuen d'acord amb el que s'exigeix a un càrrec públic".

"Demane al president Puig -insta- que reflexione i que no es rente les mans, que no tire pilotes fora perquè a hores d'ara de l'escàndol no pot apel·lar a la sensatesa d'uns regidors que estan demostrant tot el contrari. De manera que li exigisc que prenga decisions i pose fi al trist espectacle que estan donant els seus companys de partit a Alacant. Ha de parar la baralla d'una vegada".